Kara yollarına 577 yeni araçla kışa 2 milyar 135 milyon liralık hazırlık

Bakan Uraloğlu, yeni filonun hizmete alındığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen "2026-2027 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı, Yol Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni"nde yaptığı konuşmada, kara yollarının kış şartlarına hazır olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, 2026 yılında 2 milyar 135 milyon lira bedelle; ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, asfalt plenti, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi araçları kapsayan 263 makine ve 314 ekipman olmak üzere toplam 577 adet yeni aracın kara yolları envanterine eklendiğini söyledi.

yol ağı ve güvenlik verileri:

Uraloğlu, son 24 yılda yürütülen yatırımlar sayesinde bölünmüş yol ağının 30 bin 292 kilometre'ye, sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 33 bin 500 kilometre'ye ulaştığını vurguladı. Yapılan çalışmalara atıfta bulunarak, yatırımların sonucunda 100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybını yüzde 81 azalttıklarını kaydetti. Bakan, bölünmüş yolların toplam ağın yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen trafiğin yaklaşık yüzde 84'üne hizmet verdiğini belirtti.

Makine parkının yaşına dair verdiği bilgilerde, 2002'de ortalama yaşın 18 iken yeni alımlarla bu oranın 10 yaşın altına düşürüldüğünü; ekonomik ömrünü doldurmuş 21 yaş ve üzeri makinelerin oranının ise yüzde 57'ten yüzde 16'lara gerilediğini söyledi. 2016'dan bu yana satın alınan 8 bin 886 adet makine ve ekipmanla parkın yüzde 58'inin yenilendiği ifade edildi. Bugün itibarıyla kara yollarının toplam 15 bin 335 makine ve ekipman ile hizmet verdiği ve bunun 5 bin 818