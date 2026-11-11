Antalya'da COP31 hazırlığı: karada 26 bin personelle güvenlik hattı kuruldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için Antalya'da alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin detayları paylaştı. Zirvenin 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, toplantının sorunsuz tamamlanması için kapsamlı bir planlama yaptıklarını belirtti.

güvenlik planı ve personel dağılımı:

Bakan Çiftçi, Antalya'yı merkez alarak çevresindeki illeri birinci ve ikinci kuşak, liman illerini ise üçüncü kuşak şeklinde sınıflandırdıklarını aktardı. Bu alanların tamamında toplam 58 bin personelin görev yaptığını söyleyen Çiftçi, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız şuanda karada 26 bin personelle hizmet veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ayrıca AFAD Başkanlığının sürecin başından itibaren Antalya'da bin personelle görev alacağını vurguladı.

iklim değişikliğini güvenlik sorunu olarak değerlendirme:

Çiftçi, iklim değişikliğinin salt çevresel bir mesele olarak kalmayıp ilerleyen aşamalarda kamu düzenini tehdit eden bir güvenlik sorununa dönüşebileceğine dikkat çekti. Bakan, aşırı yağışların sel ve heyelana, kuraklığın ise göçü tetikleyebileceğini belirterek bu gelişmelerin 'güvenlik problemi, güvenlik açığı ve risk çarpanı' olarak ele alındığını söyledi. Bu çerçevede alınan tedbirlerin hem etkin müdahale hem de önleyici kapasiteyi güçlendirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Çiftçi, daha önce ev sahipliği yapılan NATO zirvesinde de benzer tedbirlerin başarıyla uygulandığını hatırlatarak, COP31'in de ülkenin itibarına yakışır şekilde tamamlanmasını temenni etti. (ARD-)

Bakan Çiftçi: "Karada 26 bin personelle hizmet veriyoruz"