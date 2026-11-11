Van Gölü havzası COP31'de uluslararası iş birliğine taşınıyor

Van Gölü gündemi uluslararası platforma taşınıyor:

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Van Gölü Havzası ve çevresinin sürdürülebilir geleceği uluslararası gündeme getiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen konferansta bölgesel ölçekte bilimsel bakış ve iş birliği ön plana çıkıyor.

panel ayrıntıları:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi liderliğinde düzenlenecek "Van Gölü Havzası ve Çevresinde Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek" başlıklı panel, 14 Kasım 2026 Cumartesi 17.00-18.00 saatleri arasında Antalya, COP31 Yeşil Bölge Panel 1 Salonu'nda gerçekleştirilecek. Oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Hamdullah Şevli üstlenirken, panelist olarak Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Prof. Dr. Mustafa Alican ve Prof. Dr. Musa Gençcelep yer alacak. Dört üniversitenin rektörlerini aynı platformda buluşturacak oturum, bölgesel deneyimlerin doğrudan uluslararası aktörlerle buluşması açısından önem taşıyor.

ele alınacak konular:

Panelde, havzanın su kaynakları, biyolojik çeşitliliği, tarımsal üretimi ve doğal ekosistemleri ile ilgili iklim değişikliğinin etkileri masaya yatırılacak. Tartışılacak ana başlıklar arasında iklim değişikliğinin bölgesel yansımaları, su ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, ekosistemlerin korunması ve iklim değişikliğine uyum stratejileri bulunuyor. Ayrıca akademik bilginin bölgesel karar alma süreçlerine entegrasyonu ve üniversiteler arası ortak araştırma modelleri değerlendirilecek.

Oturum, bölgesel sorunların yalnızca bilimsel tespitini yapmakla kalmayıp, iş birliği temelli çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklanacak. Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarının rolü; veri üretme, kapasite geliştirme ve politika önerisi sunma açısından ön plana çıkıyor.

YYÜ'nün çalışmaları ve sunumu:

Panel kapsamında Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nün sürdürülebilirlik alanındaki bilimsel ve kurumsal katkılarına ilişkin bir sunum gerçekleştirilecek. Sunumda yenilenebilir enerji yatırımları, sıfır atık uygulamaları, su tasarrufu ve sürdürülebilir su yönetimi, yeşil kampüs uygulamaları ile üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projeleri ele alınacak.

Ayrıca, 2020 yılında Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı ve havzanın su kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir yönetimine ilişkin uygulamalar hakkında bilgi verilecek. YYÜ'nün su yönetimi alanındaki tescilli teknolojileri, pilot iklim dostu kampüs kimliği ve uluslararası sıralamalardaki başarıları da sunumun dikkat çeken unsurları arasında yer alacak.

beklenen çıktı ve iş birliği fırsatları:

Panelin hedefi, Van Gölü Havzası'na ilişkin bilimsel birikimin ve bölgesel çözüm önerilerinin uluslararası iklim platformunda görünürlük kazanmasını sağlamak. Toplantı, ortak araştırma imkanlarının geliştirilmesi, deneyim paylaşımı ve üniversiteler arası kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Bu sayede bölgesel politika yapıcılarla bilim dünyası arasında daha doğrudan bir köprü kurulması hedefleniyor.

COP31 gibi uluslararası bir zeminde gerçekleştirilecek bu tür oturumlar, bölgesel ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin somut adımların atılmasına zemin hazırlayabilir. Panel, Van Gölü Havzası'nın hem ekolojik hem de ekonomik geleceğini korumaya yönelik çözüm arayışlarının küresel tartışma içinde yer almasını sağlayacak önemli bir buluşma niteliği taşıyor.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA'DA BAŞLAYAN VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKLİM ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ OLAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NİN (UNFCCC) 31. TARAFLAR KONFERANSI'NDA (COP31), VAN GÖLÜ HAVZASI VE ÇEVRESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİ ELE ALINACAK.