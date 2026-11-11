Çamköy kavşağına 120 atlas sediriyle yeşil dönüşüm başladı

Düzce'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çamköy Kavşağı'nda gerçekleştirilen dikim etkinliğinde, hayırsever iş insanı Refik Kuru tarafından bağışlanan 120 mavi atlas sediri toprakla buluşturuldu. Organizasyonu Düzce Belediyesi Tarım Akademisi yürüttü; ilk ağacın dikimini Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Refik Kuru birlikte yaptı.

etkinlik ve katılımcılar:

Çamköy Kavşağı'ndaki dikim törenine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hayırsever Refik Kuru, Düzce Kent Konseyi Başkanı Orhan Yılmaz, DESOB Başkanı Bülent Keser ve mahalle muhtarları katıldı. Etkinlikte bağışlanan sedirlerin dikimi ve alanın peyzaj düzenlemeleri yerel ekipler tarafından eş zamanlı yürütüldü. İlk fidan dikimi sırasında Başkan Özlü ve Kuru'nun ortak görüntüsü törene katılanlar tarafından ilgiyle karşılandı.

bölgeye yönelik çalışmalar ve hedefler:

Başkan Özlü, Çamköy Kavşağı'nın Düzce'ye yakışır bir yaşam alanına dönüşmesini hedeflediklerini belirterek, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Biz de bugüne atfen 120 adet atlas sedirini Çamköy Kavşağı’ndaki alana diktik. Biz istiyoruz ki burası Düzce’nin merkezinde çok güzel bir kavşak olsun. Bu kavşakta Refik Bey’in çok emeği var. Bu sedirleri belediyemize hibe eden iş insanı Sayın Refik Kuru’ya çok teşekkür ediyoruz. Düzce’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İş insanı Refik Kuru ise bölgenin önümüzdeki yıllarda daha yeşil bir görünüme kavuşacağına dikkat çekerek, "Burayı 10 sene sonra tanıyamayacaksınız" dedi. Kuru, ağaçlandırmanın önemine vurgu yapıp bölgenin 267 dönüm olduğunu ve alanı 7-8 yıldır sürekli ağaçlandırdıklarını söyledi. Ayrıca, diğer iş insanlarına örnek olma çağrısında bulunarak her yıl 500 ağaç dikmeyi prensip edindiğini belirtti.

Etkinlik, yerel yönetim ile sivil toplumun iş birliğiyle sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Dikilen sedirlerin zamanla alanın peyzaj kimliğini güçlendirerek Çamköy Kavşağı'nı daha yeşil ve yaşanabilir bir noktaya dönüştürmesi hedefleniyor.

DÜZCE’DE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇAMKÖY KAVŞAĞI’NDA AĞAÇ DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. HAYIRSEVER İŞ İNSANI REFİK KURU TARAFINDAN BAĞIŞLANAN 120 ATLAS SEDİRİ, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ VE REFİK KURU’NUN DA KATILIMIYLA TOPRAKLA BULUŞTURULDU.