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Antalya'da COP31 için ulaşım tedbirleri: Belek-Kadriye ile Altınova arasında düzenleme

Antalya'da COP31 nedeniyle 9-13 Kasım 2026'de Dikmen–Altınova arasında trafik tedbirleri, yük taşıma ve otobüs seferlerinde saat düzenlemeleri uygulanacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da COP31 için ulaşım tedbirleri: Belek-Kadriye ile Altınova arasında düzenleme

Antalya'da COP31 döneminde uygulanacak trafik önlemleri

Antalya Valiliği, kentte COP31 organizasyonunun düzenleneceği 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde trafik ve ulaşım tedbirlerinin yürürlüğe gireceğini duyurdu. Açıklamada, uluslararası konukların ulaşımının kolaylaştırılması ile Antalyalıların günlük yaşamının mümkün olduğunca az etkilenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Uygulama alanı ve tarihler:

Planlanan düzenlemeler, Dikmen Kavşağı (Belek-Kadriye Dönüş Kavşağı) ile Altınova Kavşağı (TEDAŞ) arasındaki güzergâhı kapsayacak. Bu kesimde araç trafiği ve erişimle ilgili özel tedbirler alınacak ve gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Yük taşımacılığı ve akaryakıt teslimatı:

Kamyon ve diğer yük taşıma araçlarının sevkiyat planlamalarında 22.00-06.00 saatleri dikkate alınması istendi. Ana ulaşım güzergâhındaki akaryakıt teslimatlarının ise 00.00-06.00 saatleri arasında yapılması öngörülüyor.

Otobüs seferleri ve D-400 düzenlemesi:

Belirtilen tarihlerde şehirlerarası otobüs seferlerinde 22.00-06.00 saatleri arasında düzenlemeler uygulanacak; ilçe içi ve ilçeler arası seferlerde de gerekli uyarlamalar yapılması planlanıyor. Yolcuların yolculuk öncesinde ilgili otobüs firmalarından güncel sefer bilgisi almaları tavsiye ediliyor. Ayrıca D-400 kara yolunun söz konusu kesiminde, bölünmüş yolun Antalya–Alanya istikametindeki trafik akışı geliş ve gidiş yönlerinde çift yönlü olarak sağlanacak.

Toplu taşıma tercihleri ve vatandaş çağrısı:

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla vatandaşlara tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma seçeneklerini kullanmaları önerildi. Özel araç kullanımının zorunlu olduğu durumlarda ise araç paylaşımına öncelik verilmesinin trafik yükünü hafifleteceği vurgulandı. Yetkililer, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör paydaşlarıyla koordineli çalışılarak kentin tanıtım fırsatının en iyi şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

ANTALYA’DA COP31 KAPSAMINDA 9-13 KASIM 2026 TARİHLERİNDE DİKMEN KAVŞAĞI İLE ALTINOVA KAVŞAĞI...

ANTALYA’DA COP31 KAPSAMINDA 9-13 KASIM 2026 TARİHLERİNDE DİKMEN KAVŞAĞI İLE ALTINOVA KAVŞAĞI ARASINDA TRAFİK VE ULAŞIM TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI PLANLANIRKEN, YÜK TAŞIMACILIĞI, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ VE D-400 KARA YOLUNDAKİ TRAFİK AKIŞINA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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