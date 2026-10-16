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Minik eller geleceğe zeytin fidanı dikti

Alanya'da Gülevşen Anaokulu öğrencileri, Alanya Belediyesi ile düzenlenen etkinlikte zeytin fidanlarını kendi elleriyle dikerek doğa ve çevre bilinci kazandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Minik eller geleceğe zeytin fidanı dikti

Gülevşen Anaokulu'nda doğayla buluşma

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Gülevşen Anaokulu'nda düzenlenen zeytin fidanı dikim etkinliğinde minik öğrenciler, fidanları kendi elleriyle toprağa dikti. Etkinlik, çocukların doğa sevgisini pekiştirmeyi ve erken yaşta çevre bilinci oluşturmayı amaçladı. Çocuklar hem uygulamalı olarak fidan dikiminin aşamalarını öğrendi hem de yeşil alanların önemini deneyimleyerek kavradı.

etkinlikte neler yapıldı:

Program kapsamında fidanların hazırlanması, çukur açma, fidan yerleştirme ve sulama gibi temel adımlar çocuklar tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Alanya Belediyesi yetkilileri süreci çocuklara uygun bir dille anlatarak onların katılımını teşvik etti. Etkinlik boyunca çocukların heyecanı ve merakı dikkat çekti; bu sayede zeytin fidanlarının bakımına dair ilk bilgiler pratikte verildi.

çocuklara çevre bilinci:

Etkinlikte vurgulanan temel mesajlar arasında doğanın korunması, ağaçlandırmanın önemi ve yeşil alanların gelecek nesillere aktarılması yer aldı. Alanya Belediyesi, kentte daha yeşil ve yaşanabilir alanlar oluşturma hedefi doğrultusunda çocuklara yönelik benzer eğitim ve uygulama programlarını sürdüreceğini belirtti.

Programa Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve Park ve Bahçeler Müdür Vekili Cihan Kasapoğlu da katılarak çocukların çalışmalarını izledi. Etkinlik, hem eğitici hem de sosyal açıdan minik katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GÜLEVŞEN ANAOKULU’NDA DÜZENLENEN ZEYTİN...

ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GÜLEVŞEN ANAOKULU’NDA DÜZENLENEN ZEYTİN FİDANI DİKİM ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER, FİDANLARI KENDİ ELLERİYLE TOPRAKLA BULUŞTURDU. DOĞAYLA İÇ İÇE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR, HEM KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ HEM DE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR DENEYİM YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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