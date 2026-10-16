İnegöl AVM'de günlük hayata sıfır atık alışkanlığı yerleştiriliyor

İnegöl AVM'den sıfır atık girişimi:

İnegöl AVM, Bugün Bir Adım, Yarın Bir Dünya adlı proje ile sıfır atık bilincini ziyaretçilerin gündelik rutininin parçası haline getirmeyi hedefliyor. Proje, atıkların doğru ayrıştırılmasından organik atıkların komposta dönüştürülmesine; geri dönüşümü teşvik eden sanat etkinliklerinden farkındalık çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede uygulamaya konuyor.

Uygulama ve ayrıştırma:

AVM genelinde konumlandırılan özel geri dönüşüm noktalarıyla kâğıt, plastik, cam ve metal atıkların ayrı toplanması teşvik ediliyor. Bu ayrıştırma, ziyaretçilerin günlük alışkanlıklarında küçük değişiklikler yaparak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamasını amaçlıyor. Ayrıca yeme-içme katında oluşan uygun organik atıklar ayrı toplanarak AVM içindeki kompost alanına taşınıyor; elde edilen besin değeri yüksek kompost toprağı ise AVM'nin peyzaj düzenlemelerinde kullanılarak döngü tamamlanıyor.

Sanatla dönüşüm ve etkinlik takvimi:

Proje, geri dönüşümün üretime ve sanata dönüşmesini de destekliyor. İnegöl BİLSEM iş birliğiyle 17 Ekim'de düzenlenecek "Geri Dönüşüm" temalı canlı resim yarışmasında 30 öğrenci (9-15 yaş aralığında) eserleriyle yer alacak. Başvurular, İnegöl AVM'nin Migros Holü'ndeki danışma bankosuna yapılabiliyor. Yarışma; sıfır atık temasına uygunluk, özgünlük ve üreticilik kriterlerine göre değerlendirilecek, katılımcılara katılım belgesi ve kazananlara ödüller verilecek.

28-31 Ekim tarihlerinde AVM Sanat Atölyesi'nde gerçekleştirilecek özel sergi ise dönüşümün somut örneklerini sunacak. Erka iş birliğiyle düzenlenecek sergide eski telefonlar, müzik aletleri, saatler gibi atık statüsündeki objeler yeniden tasarlanarak ziyaretçilere sunulacak. Sergiye katılmak isteyenlerden yanlarında birer pet şişe getirmeleri isteniyor; böylece ziyaretçiler dönüşüm zincirinin doğrudan bir parçası olacaklar.

Projenin hedefleri ve beklentiler:

Fiba Commercial Properties'in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu proje, sıfır atık yaklaşımını yaygınlaştırmayı ve doğaya saygılı yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi amaçlıyor. Günlük hayatta atılan küçük adımların zaman içinde nasıl kalıcı bir etki yaratabileceğine dikkat çeken proje, ziyaretçilere hem uygulama hem de üretim ekseninde katılım fırsatları sunuyor.

İnegöl AVM yetkilileri, projenin ziyaretçilerde alışkanlık değişikliği yaratmasını; atıkların ekonomik ve ekolojik değerini görünür kılmasını hedefliyor. Etkinlikler ve sergiler, geri dönüşümün yalnızca bir atık yönetimi uygulaması olmadığını, aynı zamanda yaratıcılık ve toplumsal katılım alanı olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

İNEGÖL AVM, ‘BUGÜN BİR ADIM, YARIN BİR DÜNYA’ PROJESİYLE SIFIR ATIK BİLİNCİNİ GÜNLÜK YAŞAMIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR.