sıfır atığı aile politikası olarak kurguluyoruz

sıfır atığı aile temeline oturtma hedefi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen 'Mersin Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda yaptığı konuşmada, sıfır atığın sadece çevre politikası olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Göktaş, sıfır atığın aynı zamanda bir aile politikası olarak benimsenmesinin önemine dikkat çekti ve Mersin'de hazırlanan hedef belgesinin bu anlayışla şekillendiğini belirtti.

mersin çalıştayı ve hedef belgesi:

Göktaş, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'ndeki programda Mersin'in sıfır atık alanında somut adımlar attığını ifade ederek, mayıs ayında başlayan çalışmanın Mersin İl Sıfır Atık Hedef Belgesi ile net bir yol haritasına dönüştüğünü söyledi. Çalıştayın mottosu olan 'Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi' doğrultusunda kentte deniz, toprak ve insan odaklı hedeflerin yerelden başlayıp ulusal düzeye yayılan bir dönüşümün parçası olacağını vurguladı.

Göktaş, Mersin için belirlenen yedi stratejik hedeften ikisinin Bakanlık için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, ilk hedefin sıfır atığın toplumun her kesiminde kalıcı bir alışkanlığa dönüşmesi olduğunu söyledi. Ailenin değerlerin ilk biçimlendiği yer olduğuna işaret eden Göktaş, eşyaya ikinci bir hayat verme bilincinin ailede başladıktan sonra okul, iş yeri ve kamusal alana sirayet edeceğini anlattı.

aile, kadın ve çocuk odaklı uygulamalar:

Bakanlık olarak sıfır atık yaklaşımını sosyal hizmetlerin çeşitli alanlarına entegre ettiklerini belirten Göktaş, bu çerçevede 9 bin 500 personelin sıfır atık uygulamaları konusunda eğitimini tamamladıklarını söyledi. Ayrıca bakanlığa bağlı 605 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 91 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM)'nda geri dönüşüm, yeniden kullanım ve ileri dönüşüm uygulamalarının günlük yaşamın parçası haline getirildiğini aktardı.

Göktaş, Vefa Programı kapsamında hizmet verilen 132 bin 880 haneye sıfır atık bilincinin taşındığını, Türk Hava Yolları iş birliğiyle başlatılan 'Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi' kapsamında kumaş ve kağıt malzemelerin huzurevleri ile engelsiz yaşam merkezlerinde yeniden değerlendirildiğini söyledi. Bu çalışmalarda yaşlı ve engelli vatandaşların üretkenlik ve sosyal hayata katılımının desteklendiğini belirtti.

Bakanlık bünyesindeki tüm kuruluşların Seviye Sıfır Atık Belgesi aldığını ve sıfır atık anlayışının hizmetlerin ayrılmaz bir parçası haline getirildiğini ifade etti.

kadınlar, çocuklar ve yerelden küresele uzanan adımlar:

Göktaş, kadın politikalarında çevre ve iklim başlıklarına yer verdiklerini, 'Kadının Güçlenmesi Eylem Planı'nda bu konunun ayrı bir başlık olarak ele alındığını söyledi. Bakanlık, 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam' projesiyle 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyor; 81 ilde görev alacak kadın sıfır atık elçileri, anne-çocuk atölyeleri ve kadın kooperatifleriyle atık malzemelerin ekonomik değere dönüştürülmesi planlanıyor.

Çocukların katılımına da vurgu yapan Göktaş, 48 bin üyeli Çocuk Hakları Komiteleri'nin 'Dünyayı Dönüştüren Çocuklar' programı kapsamında haziran ayından bu yana 300'ü aşkın etkinlik düzenlendiğini ve binlerce çocukla yetişkine ulaşıldığını aktardı. 13 Eylül'de ise 81 ilde, 94 noktada eş zamanlı etkinlikler yapıldığını belirterek, çocukların iklim krizi konusunda yaptıkları çağrıyı 'iklim krizi aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir' sözleriyle özetledi.

Göktaş, Mersin'in tarımsal atıklarını ekonomiye kazandırma hedefinin kadın kooperatifleri için fırsatlar sunduğunu, haziran ayında Sıfır Atık Vakfı ile imzalanan protokolle bakanlığın hizmetlerinin ortak bir çatı altında toplandığını söyledi. Ayrıca COP31'e ev sahipliği yapılacak sürece dikkat çekerek, zirve kapsamında farklı ülkelerden çocukların katılımıyla hazırlanacak ortak çocuk bildirgesinin dünya gündemine taşınacağını bildirdi.

Program kapsamında Sıfır Atık Uygulama Örnekleri Sergisi gezildi; 'Sıfır atık iyi uygulamaları' filmi gösterildi ve 'Mersin Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri Teşekkür Belgesi' takdimi yapıldı. Etkinlikte Mersin Valisi Atilla Toros, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü Osman Arslan da konuşma yaptı.

Bakan Göktaş, bakanlık vizyonu olan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' çerçevesinde çevreye duyarlı, kaynaklarını koruyan ve ortak değerlere sahip çıkan aile yapısını desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi ve Mersin İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin kent ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, SIFIR ATIK VAKFI TARAFINDAN TÜRKİYE SIFIR ATIK, ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYLARI, 'MERSİN ÇALIŞTAYI SONUÇ KONFERANSI'NA KATILDI