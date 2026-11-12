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Erdoğan ile Pezeşkiyan görüşmesinde işbirliği ve bölgesel gündem öne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan arasındaki görüşme, ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliğini gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan ile Pezeşkiyan görüşmesinde işbirliği ve bölgesel gündem öne çıktı

Erdoğan ve Pezeşkiyan görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü ve diplomatik iletişimin devam ettiğini gösteriyor.

görüşmenin odağı:

Resmî kaynaklarda ayrıntılı konu başlıkları yer almasa da bir araya gelmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gündeme ilişkin temasların korunduğuna işaret eder. Liderlerin buluşması, karşılıklı diyalog kanallarının açık tutulmasının önemini vurguluyor.

diplomatik yansımalar:

Böyle toplantılar, iki taraf için hem kısa vadeli koordinasyon hem de uzun vadeli işbirliği fırsatları açısından değerlendiriliyor. Görüşmenin sonuçları ve takip adımları, tarafların yapacağı açıklamalarla netleşecek; toplantı, ilişkilerin seyri bakımından izlenmeye değer bir adım olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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