Olayın görünümü ve bulgular:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 Kasım 2026 tarihinde yaşanan olayda, bir vatandaşın beslediği kedi komşusu Müslüm Ç. tarafından bastonla darbedildiği iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikâyet edildi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin elindeki bastonla kedinin başına vurduğu tespit edildi.

Yapılan veteriner incelemelerinde saldırı sonucu kedinin sol gözünün kör olduğu belirlendi. Olay üzerine Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında "evcil hayvana işkence etmek" suçundan resen soruşturma başlattı.

Şüphelinin ifadesi ve savunması:

19 Kasım 2026'da yakalanarak savcılığa getirilen şüpheli, kamera kayıtlarındaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. İfadesinde, kedinin muhabbet kuşlarını yemeye çalıştığını gördüğünü ve müdahale amacıyla baston kullandığını, kedinin uzaklaştıktan sonra müdahaleyi sürdürmediğini ileri sürdü.

Müslüm Ç. ifadesinde ayrıca hayvana eziyet etme kastının bulunmadığını ve kedinin gözünün yaralandığını fark etmediğini savundu. Ancak güvenlik kamerası kayıtları ve veteriner raporu iddialarla çelişen bulgular içerdi.

Soruşturma ve yargılama süreci:

Savcılığın tutuklama talebiyle Bandırma Sulh Ceza Hâkimliğine sevk ettiği şüpheli hakkında ilk aşamada tutuklama kararı verilmedi; hâkimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Bandırma 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2026 tarihinde şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Kararın ardından Müslüm Ç. cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç halen devam ediyor; savcılık ve mahkeme işlemlerinde kamera görüntüleri ile veteriner raporlarının delil niteliği üzerinde duruluyor. Kamuoyuna yansıyan bu tür olaylar, hayvanlara karşı işlenen suçlara ilişkin kanuni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin tartışmaları da gündeme taşıyor.

BANDIRMA'DA KEDİNİN GÖZÜNÜ KÖR EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI