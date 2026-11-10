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Antalya'da COP31 ruhu tarihi mekânlarda canlandı

COP31 için Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi, Hıdırlık, Saat Kulesi ve Karatay Medresesi’nde konser, sergi ve geziler düzenleyerek şehri canlandırdı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Antalya'da COP31 ruhu tarihi mekânlarda canlandı

COP31 şehir etkinlikleri şehir merkezinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında kentin tarihi merkezlerini sanat ve kültürle buluşturarak şehir hayatını hareketlendirdi. Kaleiçi, Hıdırlık, Saat Kulesi ve Karatay Medresesi gibi alanlarda düzenlenen programlar yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Tarihi Karatay Medresesi'nde sergi ve konser:

Etkinliklerin açılış gününde rehberli keşif yürüyüşü ile başlayan programda, araştırmacı ve profesyonel turist rehberi Boran Eser Kavas eşliğinde Kaleiçi’nin mimari dokusu ve ev yapıları hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Keşif yürüyüşünün ardından Karatay Medresesi tarihi atmosferinde Antalya Kartpostalları Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Kent Araştırmaları arşivi ile koleksiyoner Ramazan Ekin desteğiyle hazırlandı.

Aynı mekânda düzenlenen söyleşi ve konser programında ney icrası ile dikkat çeken Neyzen Murat Aytekin ve bendir sanatçısı Tuğça Uşaklı dinleyenlere etkileyici bir performans sundu; tarihi atmosferde müziğin ve görsel mirasın buluşması öne çıktı.

Hıdırlık ve Saat Kulesi'nde ezgiler:

Programın diğer duraklarında ise Hıdırlık Kulesi gün batımı eşliğinde konserlere ev sahipliği yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası seyircilere geniş bir repertuar sundu. Saat Kulesi karşısında gerçekleştirilen konserde ise İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’ndan piyanist Yener Şamlı eşliğinde solist Fatoş Haznedar Napoliten eserleri seslendirerek şehrin kalbinde unutulmaz anlar yarattı.

Etkinlikleri izleyen Antalyalılar ve turistler, kent merkezinde kurulan sahnelerde hem yerel mirası hem de canlı müziği deneyimleme fırsatı buldu. Programlar, şehir dokusunun ve kültürel mirasın COP31 temalarıyla nasıl ilişkilendirilebileceğine dair örnekler sundu.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Ekrem Savaş, belediyenin COP31 ruhunu şehir merkezine taşımayı hedeflediğini belirtti. Savaş, etkinliklerin başta Karatay Medresesi olmak üzere farklı noktalarda konser, gezi ve kültür-sanat etkinlikleri olarak süreceğini, kartpostal sergisiyle eski şehirdeki değişimin ve insan-çevre etkileşiminin yansıtılmak istendiğini vurguladı. Etkinliklerin COP31 boyunca devam edeceği ve tüm Antalyalıların davetli olduğu kaydedildi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ COP31 KAPSAMINDA KENTİN TARİHİ MEKÂNLARINDA DÜZENLENEN KONSER...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ COP31 KAPSAMINDA KENTİN TARİHİ MEKÂNLARINDA DÜZENLENEN KONSER, DİNLETİ VE GEZİ ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. KALEİÇİ, HIDIRLIK, SAAT KULESİ VE KARATAY MEDRESESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERE İLGİ YOĞUN OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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