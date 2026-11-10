Miniklerden Kuşadası'nda karanfil ve şarkılarla Atatürk anması

Kuşadası'nda 10 Kasım anma programı

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle andı. Minikler, hazırlanan temsili anıta karanfiller bırakarak sevgi ve özlemlerini dile getirdi.

Tören ayrıntıları:

Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla donatılan alanda bir araya gelen çocuklar, öğretmenleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Üzerlerinde Atatürk baskılı kıyafetlerle törene katılan minikler, anıta kırmızı karanfiller bıraktı. Törenin duygusal bölümünde çocuklar hep birlikte "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" adlı şarkıyı seslendirerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Eğitsel ve toplumsal amaç:

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi, düzenlediği özel gün etkinlikleriyle miniklerin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Etkinlik, çocukların erken yaşlardan itibaren milli ve manevi değerlerle tanışmasına katkı sunarken, Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı mirasın öneminin aktarılması açısından da eğitici bir ortam sağladı.

Program, hem tören geleneğinin yaşatılması hem de çocuklara Cumhuriyet bilinci kazandırılması yönüyle anlamlı bir çalışma olarak kayda geçti.

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN 10 KASIM ANMA PROGRAMINA KATILAN MİNİKLER, ATATÜRK İÇİN HAZIRLANAN TEMSİLİ ANITA KARANFİLLER BIRAKARAK SEVGİ VE ÖZLEMLERİNİ DİLE GETİRDİ.