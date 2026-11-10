Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3188 +0,01%
Bist 11.727,30 +0,12%
Altın Gram 6.583,27 -0,69%
EUR/USD 1,1218 +0,00%
Brent Petrol 90,44 -2,30%
--°

Miniklerden Kuşadası'nda karanfil ve şarkılarla Atatürk anması

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'ndeki minikler, 10 Kasım'da 88. yılında temsili anıta kırmızı karanfiller bırakarak ve şarkılarla Atatürk'ü andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Miniklerden Kuşadası'nda karanfil ve şarkılarla Atatürk anması

Kuşadası'nda 10 Kasım anma programı

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle andı. Minikler, hazırlanan temsili anıta karanfiller bırakarak sevgi ve özlemlerini dile getirdi.

Tören ayrıntıları:

Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla donatılan alanda bir araya gelen çocuklar, öğretmenleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Üzerlerinde Atatürk baskılı kıyafetlerle törene katılan minikler, anıta kırmızı karanfiller bıraktı. Törenin duygusal bölümünde çocuklar hep birlikte "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" adlı şarkıyı seslendirerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Eğitsel ve toplumsal amaç:

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi, düzenlediği özel gün etkinlikleriyle miniklerin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Etkinlik, çocukların erken yaşlardan itibaren milli ve manevi değerlerle tanışmasına katkı sunarken, Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı mirasın öneminin aktarılması açısından da eğitici bir ortam sağladı.

Program, hem tören geleneğinin yaşatılması hem de çocuklara Cumhuriyet bilinci kazandırılması yönüyle anlamlı bir çalışma olarak kayda geçti.

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN 10 KASIM ANMA PROGRAMINA KATILAN...

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN 10 KASIM ANMA PROGRAMINA KATILAN MİNİKLER, ATATÜRK İÇİN HAZIRLANAN TEMSİLİ ANITA KARANFİLLER BIRAKARAK SEVGİ VE ÖZLEMLERİNİ DİLE GETİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Genç hastanın eklemi korunuyor: Düzce'de başarılı Ganz osteotomisi
images

Kartal'da birlik ve anma: Atatürk'ün fikirleri 88 yıldır yaşatılıyor
images

Maltepe'de yalnızlığa karşı saha ağı: 4 bin 500 hane ziyaret edilecek
images

Hastane lobisinde anma töreni: Atatürk özlemle yad edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Polonya’da iki Ukraynalı rusya adına casusluk ve sabotaj suçlamasıyla tutuklandı

İnegöl'de yolda uçamayan martıya önce besin sonra bakım: vatandaş belediyeye ulaştırdı

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde gece sıcaklıklar -6,9 dereceye düştü

Gümüşhane merkezli operasyonda 5 şüpheli ve 6 milyar liralık hesap hareketi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı