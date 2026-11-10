Edremit'te organ bağışı için Koca Seyit Havalimanı ve Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi'nde farkındalık adımı

Edremit Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında toplumda organ bağışı bilincini artırmak amacıyla saha çalışmaları yürüttü. Koordinatörlük ekibi, havaalanı ve okul ziyaretleriyle farklı yaş ve meslek gruplarına doğrudan ulaşmayı hedefledi.

etkinlikler ve ziyaret noktaları:

Çalışmalar kapsamında ekipler, Edremit Koca Seyit Havalimanı ile Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlara, öğrencilere ve kurum personeline yönelik bilgilendirme yapıldı; katılımcılara konuya ilişkin açıklamalar sunuldu ve broşürler dağıtıldı.

bilgilendirme içeriği ve vurgular:

Etkinliklerde organ bağışının süreçleri hakkında bilgi verildi ve bağışın hayat kurtaran yönü ön plana çıkarıldı. Ekipler, bağış işlemlerinin nasıl yapılacağı, haklar ve yükümlülükler ile bağışın alıcılar için ne anlama geldiği konularında katılımcıları aydınlattı.

Yapılan açıklamada, organ bağışının birçok hastaya yeniden yaşam umudu verdiği belirtilerek vatandaşların bu konuda bilinçlenmesinin önemine dikkat çekildi ve toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam edileceği ifade edildi.

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA EDREMİT DEVLET HASTANESİ ORGAN NAKİL KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN EDREMİT KOCA SEYİT HAVALİMANI VE ABİDİN PAK-PAKMAYA ANADOLU LİSESİ’NDE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.