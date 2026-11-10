Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 56,3504 +0,06%
Bist 11.733,43 +0,18%
Altın Gram 6.595,51 -0,73%
EUR/USD 1,1222 +0,03%
Brent Petrol 90,67 -2,05%
--°

Edremit'te organ bağışı için Koca Seyit Havalimanı ve Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi'nde farkındalık adımı

Edremit Devlet Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Koca Seyit Havalimanı ve Abidin Pak-Pakmaya Lisesi'nde organ bağışı bilinci artırdı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Edremit'te organ bağışı için Koca Seyit Havalimanı ve Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi'nde farkındalık adımı

Edremit'te organ bağışı için Koca Seyit Havalimanı ve Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi'nde farkındalık adımı

Edremit Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında toplumda organ bağışı bilincini artırmak amacıyla saha çalışmaları yürüttü. Koordinatörlük ekibi, havaalanı ve okul ziyaretleriyle farklı yaş ve meslek gruplarına doğrudan ulaşmayı hedefledi.

etkinlikler ve ziyaret noktaları:

Çalışmalar kapsamında ekipler, Edremit Koca Seyit Havalimanı ile Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlara, öğrencilere ve kurum personeline yönelik bilgilendirme yapıldı; katılımcılara konuya ilişkin açıklamalar sunuldu ve broşürler dağıtıldı.

bilgilendirme içeriği ve vurgular:

Etkinliklerde organ bağışının süreçleri hakkında bilgi verildi ve bağışın hayat kurtaran yönü ön plana çıkarıldı. Ekipler, bağış işlemlerinin nasıl yapılacağı, haklar ve yükümlülükler ile bağışın alıcılar için ne anlama geldiği konularında katılımcıları aydınlattı.

Yapılan açıklamada, organ bağışının birçok hastaya yeniden yaşam umudu verdiği belirtilerek vatandaşların bu konuda bilinçlenmesinin önemine dikkat çekildi ve toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam edileceği ifade edildi.

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA EDREMİT DEVLET HASTANESİ ORGAN NAKİL KOORDİNATÖRLÜĞÜ...

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA EDREMİT DEVLET HASTANESİ ORGAN NAKİL KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN EDREMİT KOCA SEYİT HAVALİMANI VE ABİDİN PAK-PAKMAYA ANADOLU LİSESİ’NDE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Genç hastanın eklemi korunuyor: Düzce'de başarılı Ganz osteotomisi
images

Kartal'da birlik ve anma: Atatürk'ün fikirleri 88 yıldır yaşatılıyor
images

Maltepe'de yalnızlığa karşı saha ağı: 4 bin 500 hane ziyaret edilecek
images

Hastane lobisinde anma töreni: Atatürk özlemle yad edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'nın çamur yakma sistemi Fergana'daki arıtma projesi için model oldu

Acıpayam seriyi dörde çıkardı; liderle fark 3'e indi

Denizli’nin sanayi rotasını değiştirebilecek titanyum girişiminde sermaye taahhütleri 70 milyon dolara yaklaşı...

Kartal'da birlik ve anma: Atatürk'ün fikirleri 88 yıldır yaşatılıyor

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı