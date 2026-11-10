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Atatürk'ün sevdiği şarkılar Efeler'de anılacak

Efeler Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılında 11 Kasım Çarşamba 20.00'de Atilla Koç Kültür Merkezi'nde 'Bir Dehanın Ezgileri' konseri düzenliyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Atatürk'ün sevdiği şarkılar Efeler'de anılacak

Atatürk'ün sevdiği şarkılar Efeler'de anılacak

Efeler Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı anısına düzenlenecek özel bir konserle onun sanata olan ilgisini ve sevdiği eserleri gündeme taşıyacak. "Bir Dehanın Ezgileri" adlı program, Atatürk'ün müzikle kurduğu bağı anımsatmayı amaçlıyor.

Konserin detayları:

Konser 11 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Atilla Koç Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Efeler Belediyesi tarafından organize ediliyor.

Sahnede kimler olacak:

Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, Atatürk'ün severek dinlediği eserleri sanatseverlerle buluşturacak. Programda Türk müziğinin hafızalara kazınmış parçaları seslendirilecek ve dinleyiciler geçmişten bugüne uzanan bir repertuvarla buluşacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin konserin önemine değinerek şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin geleceğini değiştiren büyük bir lider olmasının yanı sıra sanatı ve sanatçıyı toplumun gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olarak görmüştür. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, aynı zamanda kültürün, sanatın ve çağdaş düşüncenin ışığında yükselen büyük bir eserdir. Onun sevdiği şarkılarda buluşmak, hatırasını yaşatmanın ve ortak değerlerimizi paylaşmanın en güzel yollarından biridir. 10 Kasım’ın yüreğimizde bıraktığı hüznü, Atatürk’e duyduğumuz sonsuz sevgi ve minnetle birleştireceğimiz bu özel geceye tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum"

Gecede çalınacak eserler, Atatürk'ün sanatla kurduğu güçlü bağı ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı müziğin evrensel diliyle yeniden hatırlatacak. Efeler Belediyesi, bu etkinlikle hem anma hem de kültürel bir buluşma sağlamayı hedefliyor.

EFELER’DE ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLECEK

EFELER’DE ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLECEK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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