Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 56,3504 +0,06%
Bist 11.733,43 +0,18%
Altın Gram 6.595,51 -0,73%
EUR/USD 1,1222 +0,03%
Brent Petrol 90,67 -2,05%
--°

Gaziantep'te hasta ve yakınlarından menfaat sağlayan iki şüphelinin evinde yüklü servet ele geçirildi

Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları belirlenen iki şüpheli yakalandı; evlerinde para, döviz, altın ve milyonluk malvarlığı bulundu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te hasta ve yakınlarından menfaat sağlayan iki şüphelinin evinde yüklü servet ele geçirildi

Gaziantep'te yürütülen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda önemli miktarda nakit, döviz ve değerli maden ele geçirildi.

operasyon ve yakalanma:

Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonda iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili başlatılan adli süreç kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

ele geçirilen malvarlığı ve deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda 159.800 TL, 13.800 dolar, 810 sterlin ile birlikte 6 tam, 4 çeyrek, 3 Cumhuriyet ve 1 Ata altını bulundu. Ayrıca iki cep telefonu ve bir notebook ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilere ait olduğu değerlendirilen taşınır ve taşınmazların toplam değeri ise 8.200.000 TL olarak tespit edilip el konuldu.

Yetkililer, ele geçirilen para, döviz, altın ve taşınmazlar ile delillerin soruşturma dosyasına dahil edildiğini, ilerleyen aşamalarda adli makamlarla koordineli şekilde değerlendirme yapılacağını belirtti. Soruşturmanın ve adli işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 159 BİN 800 TL, 13 BİN 800 DOLAR, 810 STERLİN VE ÇOK...

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 159 BİN 800 TL, 13 BİN 800 DOLAR, 810 STERLİN VE ÇOK SAYIDA ALTIN ELE GEÇİRİLİRKEN, 8 MİLYON 200 BİN TL DEĞERİNDEKİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL VARLIĞINA EL KONULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Av güvenliği çağrısı: 'güvenli av, güvenli yarınlar' kampanyası
images

Anadolu otoyolu Bolu geçidinde kış yeniden kendini hissettirdi
images

Uyuşturucu iddiasıyla ortaya çıkan saldırıda asistan doktor yaralandı, şüpheli t...
images

Seydiler kavşağındaki kaza: inşaat işçisi hastanede yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çal'da sanat ve lokma ile anıldı: Atatürk'ü saygı ve özlemle yad ettiler

Marmaris halk plajında sonbahar: güvercinlerin ve olta balıkçılarının dönemi

Genç hastanın eklemi korunuyor: Düzce'de başarılı Ganz osteotomisi

Av güvenliği çağrısı: 'güvenli av, güvenli yarınlar' kampanyası

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı