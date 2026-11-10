Gaziantep'te hasta ve yakınlarından menfaat sağlayan iki şüphelinin evinde yüklü servet ele geçirildi

Gaziantep'te yürütülen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda önemli miktarda nakit, döviz ve değerli maden ele geçirildi.

operasyon ve yakalanma:

Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonda iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili başlatılan adli süreç kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

ele geçirilen malvarlığı ve deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda 159.800 TL, 13.800 dolar, 810 sterlin ile birlikte 6 tam, 4 çeyrek, 3 Cumhuriyet ve 1 Ata altını bulundu. Ayrıca iki cep telefonu ve bir notebook ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilere ait olduğu değerlendirilen taşınır ve taşınmazların toplam değeri ise 8.200.000 TL olarak tespit edilip el konuldu.

Yetkililer, ele geçirilen para, döviz, altın ve taşınmazlar ile delillerin soruşturma dosyasına dahil edildiğini, ilerleyen aşamalarda adli makamlarla koordineli şekilde değerlendirme yapılacağını belirtti. Soruşturmanın ve adli işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 159 BİN 800 TL, 13 BİN 800 DOLAR, 810 STERLİN VE ÇOK SAYIDA ALTIN ELE GEÇİRİLİRKEN, 8 MİLYON 200 BİN TL DEĞERİNDEKİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL VARLIĞINA EL KONULDU.