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Çine'de sessizlik ve sirenler Atatürk için birlikte durdu

Çine'de 10 Kasım anma törenleri, saat 09.05'te çalan sirenlerle başladı; çelenk sunumu, saygı duruşu, okul gösterileri ve ödül töreniyle sürdü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çine'de sessizlik ve sirenler Atatürk için birlikte durdu

resmi tören ve saygı duruşu:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Çine’de düzenlenen törenlerle anıldı. Günün ilk anları, saat 09.05’te çalan sirenlerle ilçede derin bir sessizliğe dönüşürken, vatandaşlar bulundukları yerlerde saygı duruşunda bulundu.

Tören kapsamında ilk çelenk sunumu Çine Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü önünde yapıldı. Çine Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Çine Belediye Başkanlığı temsilcilerinin sunduğu çelenklerin ardından saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

okul programı ve etkinlikler:

Anma programı, Çine Belediyesi Kültür Merkezinde devam etti. Burada Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanmış etkinlikler sahnelendi. Okul Müdürü Osman Serdar Omatça’nın günün anlam ve önemini vurguladığı konuşmasıyla program resmiyet kazandı.

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından sunulan oratoryo gösterileri ve Atatürk’ü anlatan şiirler, törene katılanların duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Ayrıca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri, ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Çine’deki anma etkinlikleri, resmi törenlerle toplumun farklı kesimlerinin bir araya geldiği, hem anma hem de genç kuşaklara Atatürk’ün mirasının aktarılmasına odaklanan bir program olarak tamamlandı. Saat 09.05’teki saygı duruşu ve sirenlerin etkisi, ilçe genelinde birlik ve ortak hafızanın güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.

ÇİNE’DE SİRENLER ATATÜRK İÇİN ÇALDI

ÇİNE’DE SİRENLER ATATÜRK İÇİN ÇALDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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