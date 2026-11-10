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Sosyal risk haritasında Bayburt ilk sırada: koordinasyon ve zamanında müdahale öne çıktı

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bakanlığın 2. çeyrek değerlendirmesinde sosyal risk haritası çalışmalarında 81 il arasında birinci oldu; vakaların yüzde 93,3'ü tamamlandı, yönlendirmelerde yüzde 97,9 başarı sağlandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sosyal risk haritasında Bayburt ilk sırada: koordinasyon ve zamanında müdahale öne çıktı

Bayburt'ta sosyal risk haritası çalışmalarıyla ilk sıra

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İl Müdürleri Çalışma Karnesi - 2. Çeyrek Dönem' değerlendirmesinde, sosyal risk haritası çalışmaları kapsamında 81 il arasında birinci oldu. İl müdürlüğünün çalışmaları, hem vaka takibindeki tamamlanma oranı hem de dış paydaşlara yönlendirmelerdeki başarıyla öne çıktı.

Sıralamayı belirleyen göstergeler:

Değerlendirmede il genelinde vakaların yüzde 93,3'ünün tamamlandığı kaydedildi. Ayrıca dış paydaş kurumlara yönlendirilen vakalarda elde edilen yüzde 97,9 başarı oranı, Bayburt'un listenin zirvesine çıkmasında belirleyici oldu. Bu sonuçlar, saha çalışmaları ve veri yönetiminin etkinliğini gösteriyor.

Koordinasyon, zamanında erişim ve kurumlar arası iş birliği:

Raporun sonuçlarına göre başarıda en önemli etkenler arasında sosyal hizmet çalışmalarının koordineli yürütülmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında ulaşılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlü olması yer aldı. Bu bileşenler, vaka takibinin hızlanmasına ve yönlendirme süreçlerinin verimliliğine doğrudan katkı sağladı.

Başarıları nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, müdür yardımcıları ve kurum personeli başarı belgesi ile ödüllendirildi. Belgeler, Vali Mustafa Eldivan tarafından takdim edildi; Vali Eldivan, Köse'yi ve personeli tebrik ederek çalışmaların sürdürülmesini diledi.

Bayburt örneği, sınırlı kaynaklarla yürütülen sosyal hizmetlerde koordinasyon ve hızlı müdahalenin etkisini somut verilerle ortaya koyuyor. İl müdürlüğünün elde ettiği sonuçlar, benzer çalışmalar yürüten birimler için örnek teşkil edebilir.

BAYBURT SOSYAL RİSK HARİTASI ÇALIŞMALARINDA 81 İL ARASINDA BİRİNCİ OLDU

BAYBURT SOSYAL RİSK HARİTASI ÇALIŞMALARINDA 81 İL ARASINDA BİRİNCİ OLDU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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