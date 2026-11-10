İzmirli Yenihayat Dakar'da rekor kırdı ve Türkiye'ye okçulukta ilk gençlik olimpiyatı altınını getirdi

Yenihayat'tan Dakar'da tarihi zafer

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki 17 yaşındaki milli okçu Dünya Yenihayat, Senegal'de düzenlenen Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunlarında tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Yenihayat, sıralama turunda elde ettiği 688 puan ile organizasyon rekorunu kırarken, Türkiye'ye Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde okçuluk branşında ilk madalyayı getirdi.

final ve beraberlik atışının detayları:

Finalde ABD'li Yeeun Whang ile karşılaşan Yenihayat'ın müsabakası normal sürede 5-5 eşitlikle tamamlandı. Beraberlik atışında soğukkanlılığını koruyan milli sporcu rakibini mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Bu kritik an, genç sporcunun baskı altında gösterdiği performansın en somut kanıtı oldu.

şampiyonluğa giden yol ve takım performansı:

Yenihayat, eleme turlarında da etkileyici performanslar sergiledi. Son 32 turunda Brezilyalı Luiza Langone'yi, son 16 turunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden Huda Saleh Alali'yi eledi. Çeyrek finalde Avustralyalı Ellen Martini'yi 6-0 mağlup eden Yenihayat, yarı finalde İspanyol Sandra Perez Cumbreras'ı 7-1 ile geçerek finale yükseldi. Ayrıca Dünya Yenihayat ile Muhammet Musab Gülay'ın yer aldığı karma takım, sıralama turunu 1361 puanla ikinci tamamlayarak Avrupa ve Türkiye rekoru kırdı.

sezon değerlendirmesi ve kulüp yorumu:

Yenihayat, bu başarıyla birlikte yoğun bir sezonu taçlandırdı. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda klasik yay kadın takımında altın, karma takımda gümüş madalya kazandı. Temmuz'da İtalya'daki Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndan 2 altın ve 1 gümüş madalyayla dönen milli sporcu, nisan ayında Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ilk ayağında klasik yay kadın milli takımıyla gümüş madalya elde etmişti.

Berkhan Alptekin ise Yenihayat'ın Gençlik Olimpiyatları şampiyonluğunun kulup ve kent adına gurur verici olduğunu belirtti. Alptekin, Gençlik Olimpiyatları boyunca sporcunun 2026'da katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda sürekli kürsüde yer aldığını vurguladı ve Yenihayat'ın disiplinli çalışmasıyla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etme potansiyeline sahip olduğuna olan inancını dile getirdi. Alptekin ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın vizyonuna atıf yaparak, İzmir'den daha fazla olimpiyat sporcusu çıkarmak için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Yenihayat'ın Dakar'daki başarısı, genç okçular açısından hem ulusal hem de uluslararası platformda Türkiye'nin iddiasını güçlendirirken, kulüp ve spor çevrelerinde sezonun yükselen performansının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NÜN 17 YAŞINDAKİ MİLLİ OKÇUSU DÜNYA YENİHAYAT, DAKAR 2026 YAZ GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA ALTIN MADALYA KAZANDI.