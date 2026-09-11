Antalya'da dakikalar içinde mahalleyi tehdit eden yangının görüntüleri

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin dört günlük yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgeden elde edilen dron görüntüleri alevlerin hızını ve felaketin geliş şeklini gözler önüne serdi.

yangının yayılma hızı ve dron kayıtları:

Yangının başladığı noktaya yakın bir bölgede evi, serası ve bahçesi olan bir vatandaşın yaklaşık bir ay önce çektiği görüntüler, yangının hızlı seyrini dramatik biçimde gösterdi. Meteorolojik koşulların ve rüzgarın ters dönmesiyle yaklaşık 1 km mesafedeki alevler kısa sürede yükselerek yeşil alanları sarmış; dron kayıtları daha 15 dakika öncesine kadar yemyeşil olan ormanın dakikalar içinde alev topuna döndüğünü ortaya koydu.

AFAD tarafından önlem amacıyla boşaltılan bölgede vatandaşlar, güvenli alana geçtikten sonra havadan bölgeyi izledi; bazıları kendi dronlarını kaldırarak evlerinin durumunu ve alevlerin hareketini takip etti. Hava ve kara unsurlarının eşgüdümlü müdahalesi sayesinde, birçok noktada alevlerin önü kesilebildi ve daha büyük kayıplar önlendi.

müdahale gücü ve sahadaki durum:

Söndürme çalışmalarına Antalya ilçelerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ekipler destek verdi. Yangında görev yapanların sayısı bin 196 personel, araç ekipmanı arasında 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 araç bulunuyordu. Ekipler ve köylülerin koordineli çabasıyla yangın dördüncü gününde kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Sert rüzgarın etkisiyle bazı evler alevlerin arasında kaldı ve mahallelerde tahliyeler yapıldı. Boşaltılan yerleşimlerden izleyen vatandaşlar, ekiplerin hava ve kara müdahalesinin canla başla sürdürülmesiyle birçok evin kurtarıldığını gördü.

Yeşilkaraman Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çelik, yangının ikinci gün mahalleyi tehdit ettiğini ve ekipler tarafından evlerinden çıkarıldıklarını anlattı. Çelik, "Evde herhangi bir zararımız yok, ağaçlarımız ve birkaç hayvanımız yanmış. Etrafımızdaki ağaçlar, ormanlar yandı. Karaöz tarafından geldi, ilk gün yanmamıştı. İkinci gün buraya kadar inmişti yangın. Yangının ortasında kaldık" dedi.

Çelik, ekiplerin evlerini kurtardığını belirterek şunları söyledi: "Alevler etrafı sardığında AFAD bizi köyden boşaltmıştı, dışarıya çıkmıştık. Alevleri karşıdan izledik, ev dumanın içindeydi evi göremedik. Yapacak bir şeyimiz yoktu, alevler söndükten sonra soktular bizi içeriye, evde herhangi bir zararımız yok. Sadece camlarda ve ağaçlarımız yanmış. Alevlerin ortasından itfaiyeler, TOMA'lar evi kurtarmış, zarar verdirmemişler eve."

Havadan yürütülen etkin müdahale, alevlerin yerleşimlere ulaşmadan kontrol altına alınmasında belirleyici oldu. Bununla birlikte yangından geriye geniş orman arazileriyle birlikte küle dönmüş alanlar kaldı ve soğutma ile gözetim çalışmaları sürüyor.

Sivil savunma ekipleri ve yerel yetkililer, benzer olaylarda hızlı tahliye ve erken müdahalenin önemine dikkat çekiyor; bölgedeki inceleme ve hasar tespit çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Yangında ibretlik görüntüler: Yemyeşil orman 15 dakika içinde alev topuna dönüp seralara ve evlerin kapılarına dayandı