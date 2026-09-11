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Antalya falezlerinde görülen yüzey bulanıklığının kaynağı içme suyu hattındaki arıza çıktı

Muratpaşa falezleri yakınındaki sarımsı bulanıklığın atıksu değil, 450 mm ana içme suyu hattındaki arızadan çıkan suyun toprağı denize sürüklemesiyle oluştu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:48

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya falezlerinde görülen yüzey bulanıklığının kaynağı içme suyu hattındaki arıza çıktı

ASAT incelemesi ve ilk tespitler

Bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki falezlerin denizle buluştuğu alanda deniz yüzeyinde gözlenen sarımsı ve bulanık renk, çevredeki vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede derhal inceleme başlattı ve elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan saha çalışmaları sonucunda, yüzeydeki renk değişiminin atıksu veya kanalizasyon kaynaklı olmadığı belirlendi. ASAT açıklamasına göre görüntülere ilişkin kontrollerde, bölgedeki atıksu terfi sistemlerinin normal şekilde çalıştığı ve yapılan denetimlerde herhangi bir atıksu deşarjı tespit edilmedi.

Neden su denize ulaştı:

İncelemeler, olayın kaynağının 450 milimetre çapındaki ana içme suyu hattında meydana gelen arıza olduğunu ortaya koydu. Arızalanan hattan açığa çıkan temiz suyun çalışma alanı ve yol yüzeyindeki toprak ile ince yüzey malzemelerini sürüklediği; bu malzemelerin ise yağmur suyu kanalları aracılığıyla denize taşındığı bildirildi. ASAT, söz konusu temiz suyun neden olduğu yüzey bulanıklığının geçici olduğunu vurguladı.

Müdahale ve takip çalışmaları:

ASAT ekipleri, ana içme suyu hattındaki arızaya müdahale ederek onarım çalışmalarını başlattı. Kurum açıklamasında, onarımın sürdüğü ve bölgede kontrol ile takiplerin titizlikle yapıldığı belirtildi. Yetkililer, deniz yüzeyindeki renk değişiminin çevresel bir kirlilikten değil, hattaki arıza sonucu açığa çıkan su ve beraberindeki yüzey malzemelerinin taşınmasından kaynaklandığını kamuoyuna duyurdu.

Vatandaşlara, bölgedeki durumu takip eden ilgili birimlerin çalışmalarını tamamlaması ve onarım sürecinin ilerlemesine kadar yetkililerin uyarı ve bilgilendirmelerini izlemeleri tavsiye edildi.

ANTALYA’DA FALEZLERE YAKIN NOKTADA DENİZ YÜZEYİNDE GÖRÜLEN BULANIKLIK TEDİRGİNLİK OLUŞTURURKEN...

ANTALYA’DA FALEZLERE YAKIN NOKTADA DENİZ YÜZEYİNDE GÖRÜLEN BULANIKLIK TEDİRGİNLİK OLUŞTURURKEN, RENK DEĞİŞİMİNİN ATIKSU VEYA KANALİZASYON KAYNAKLI OLMADIĞI, 450 MİLİMETRE ÇAPINDAKİ ANA İÇME SUYU HATTINDAKİ ARIZA NEDENİYLE AÇIĞA ÇIKAN TEMİZ SUYUN TOPRAĞI SÜRÜKLEYEREK DENİZE ULAŞMASINDAN KAYNAKLANDIĞI BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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