Aydınlı sultanlar setleri boş bırakmadı: Denizli BBSK 0-4

Aydın Büyükşehir Belediyespor hazırlık maçını 4-0 kazandı

Arabica Coffee House 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Denizli BBSK ile karşılaştı. Maç, Aydın BBSK Spor Salonu'nda dört set üzerinden oynandı.

maçın özeti:

Ev sahibi ekip setleri 25-22, 25-18, 25-14 ve 25-23 gibi net skorlarla kazanarak mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Setlerdeki farklı skorlar Aydın ekibinin hem servis karşılama hem de hücum organizasyonundaki üstünlüğünü ortaya koydu.

skor katkıları:

Takımın en skorer ismi Yasemin Özel oldu ve 13 sayıyla öne çıktı. Ayrıca Dilan Yaşar, Guewe Diouf ve Defne Arlıel her biri 11 sayı kaydederek skora önemli katkı sağladılar.

Maç sonucu, Aydın Büyükşehir Belediyespor için yeni sezon öncesi moral ve takım içi uyum açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.

ARABİCA COFFEE HOUSE 1. LİG EKİPLERİNDEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON ÖNCESİ İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA DENİZLİ BBSK İLE KARŞILAŞTI.