Kengerli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kazası aynı aileyi vurdu

Kengerli mevkiinde araç takla attı, aynı aileden beş kişi yaralandı

Diyarbakır-Silvan karayolu Kengerli mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla atarak karşı şeride savruldu. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Yolun durumu ve trafik etkileri:

Kaza nedeniyle Diyarbakır-Silvan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışması ve araç kaldırma işlemleri sırasında ulaşımda aksamalar kaydedildi; yetkililer sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor ve yetkililer kazanın nedenini netleştirmek için delil toplamaya devam ediyor.

DİYARBAKIR-SİLVAN KARAYOLU ÜZERİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE YUVARLANDI. KAZADA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI.