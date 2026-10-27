Bilecik’te orman yolunda devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Olay, Bilecik merkeze bağlı Alpagut köyü mevkiinde orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü için bölgeye sevk edilen acil servis ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

müdahale ve hastane süreci:

Acil servis müdahalesinin ardından ağır yaralı H.E., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

soruşturma:

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma, kazanın nedeninin netleştirilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik sürdürülüyor.

BİLECİK’TE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ