Sultangazi’de tırın kontrolden çıkıp iki araca çarpması ve yaklaşık 5 metre düşüşü

Sultangazi'de sabah saatlerinde trafik kazası: tır kontrolden çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir tırın kontrolden çıkması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Olayda, tırın yön değiştirmesiyle karşı şeride geçtiği ve burada bulunan araçlara çarptığı bildirildi.

kaza anı ve araçların durumu:

Görgü tanıklarının aktardığına göre tır önce şeridini kaybedip karşı yöne geçti. Çarpışmanın etkisiyle iki araç hasar görürken, tır daha sonra yol kenarından aşağıya doğru hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Olay yerinde araçların durumu ve tırın konumu dikkat çekti.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve ekipler olay yerinde müdahaleye başladı. Yaralıların durumu ve kaza ile ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında aksama yaşandığı, yetkililerin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

Sultangazi'de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı ardından yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu