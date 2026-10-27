Dolar 49,7841 +0,02%
Euro 55,6521 -0,01%
Bist 11.117,04 -0,31%
Altın Gram 6.429,43 -0,53%
EUR/USD 1,1166 -0,12%
Brent Petrol 111,01 +0,24%
--°

Sultangazi’de tırın kontrolden çıkıp iki araca çarpması ve yaklaşık 5 metre düşüşü

Sultangazi'de kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip iki araca çarptı, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü; yaralılar ve çok sayıda ekip sevk edildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sultangazi’de tırın kontrolden çıkıp iki araca çarpması ve yaklaşık 5 metre düşüşü

Sultangazi'de sabah saatlerinde trafik kazası: tır kontrolden çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir tırın kontrolden çıkması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Olayda, tırın yön değiştirmesiyle karşı şeride geçtiği ve burada bulunan araçlara çarptığı bildirildi.

kaza anı ve araçların durumu:

Görgü tanıklarının aktardığına göre tır önce şeridini kaybedip karşı yöne geçti. Çarpışmanın etkisiyle iki araç hasar görürken, tır daha sonra yol kenarından aşağıya doğru hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Olay yerinde araçların durumu ve tırın konumu dikkat çekti.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve ekipler olay yerinde müdahaleye başladı. Yaralıların durumu ve kaza ile ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında aksama yaşandığı, yetkililerin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

Sultangazi&#039;de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı ardından yaklaşık 5...

Sultangazi'de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı ardından yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de depo baskını: 100 kg sentetik ecza ham maddesi ve 1 ton 100 kilogram k...
images

Soruşturmada hukuk önlemleri uygulandı: Sarıgül ailesiyle bağlantılı üç kişi tut...
images

Bayburt'ta raflardan mutfaklara: gıda güvenliği denetimleri sıklaştı
images

Pendik’te sağanak alt geçidi göle çevirdi, sürücüler mahsur kaldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Knesset için kritik gün: Netanyahu ve Eisenkot arasında başa baş yarış

Elazığ’da sağ kalçada yaygın venöz malformasyona köpüklü skleroterapi uygulandı

Mersin'de depo baskını: 100 kg sentetik ecza ham maddesi ve 1 ton 100 kilogram katkı ele geçirildi

Liseden hakemliğe: 17 yaşındaki Melek Öztürk akademik yayıncılığa adım attı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu