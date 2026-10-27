Sis tabakası şehri sararken Bilecik sabahı fotoğraflara döndü

Sis tabakası kent merkezini örttü

Bilecik, sabahın erken saatlerinde etkili olan sisle güne başladı. Kent merkezini kaplayan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu; binalar ve yüksek kesimler sis tabakası arasında kalarak kent siluetini değiştirdi.

Kent merkezinde etkisi:

Sis, şehir içindeki yapıların hatlarını belirsizleştirerek sokak ve meydanlarda yumuşak bir görünüm oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla birleşen tabaka, günlük hayatın alışılmış manzarasını geçici olarak dönüştürdü.

Fotoğraf karelerine yansıyan manzaralar:

Ortaya çıkan görüntüler özellikle yüksek noktalardan ve ana caddelerden çekilen fotoğraflarda dikkat çekti. Sisle kaplanan alanlar, kent fotoğrafçılığına özgün ve estetik sahneler sundu.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Bilecik'in görünümünü değiştirerek şehirde farklı bir atmosfer yarattı; birçok noktada sis tabakası şehirle bütünleşti.

BİLECİK SİSLİ BİR GÜNE UYANDI