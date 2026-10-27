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kışın kalbi iki cepheden daha fazla yük altında

Soğuk hava damarları daraltıp tansiyonu yükseltir; grip, zatürre ve COVID-19 kalpte iltihap, pıhtı ve kriz riskini artırır. Risktekiler aşılarını yaptırmalı

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

kışın kalbi iki cepheden daha fazla yük altında

soğuk hava kalbi nasıl zorlar:

Acıbadem Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kılıçaslan, kış aylarında kalp hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Vücudun ısıyı korumak için cilt ve uçlardaki damarları büzüştürdüğünü anlatan Kılıçaslan, bu durumun tansiyon yükselmesine ve kalbin normalden daha fazla çalışmasına yol açtığını vurguluyor. Özellikle damarlarında darlık veya mevcut bir kalp hastalığı bulunan kişilerin soğukta kalp üzerindeki yükün hızla arttığını bilmesi gerektiğini söylüyor.

Daralan damarlar, kalbin daha yüksek basınçla kan pompalamasını gerektirir; bu da uzun vadede kalp yetmezliği belirtilerini kötüleştirebilir ve akut olaylara zemin hazırlayabilir. Prof. Dr. Kılıçaslan, basit önlemlerle bu riskin azaltılabileceğine dikkat çekiyor: dışarı çıkarken uygun giyinme, soğukta aşırı efordan kaçınma ve düzenli ilaç kullanımının aksatılmaması bunların başında geliyor.

kış enfeksiyonlarının kalp üzerindeki etkileri:

Kılıçaslan ayrıca grip, zatürre ve COVID-19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarının kalp hastaları için hafife alınmaması gerektiğini söylüyor. Bu enfeksiyonlar vücutta yoğun bir iltihaplanma oluşturabilir; iltihaplanma sürecinde kanın pıhtılaşmaya meyli artar, kalp daha çabuk yorulur ve damar duvarlarındaki eski plaklar çatlayarak ani kalp krizlerine yol açabilir.

Uzman, bu tabloyu açıklarken, enfeksiyonların yalnızca solunum sistemini değil aynı zamanda kardiyovasküler sistemi de etkilediğini, dolayısıyla hastalığın seyri ve sonuçları açısından kalp hastalarının daha kırılgan olduğunu belirtiyor. Bu nedenle enfeksiyon bulgusu ortaya çıktığında hızlı değerlendirme ve gerektiğinde hastaneye başvurma önem taşıyor.

aşılar ve koruyucu yaklaşım:

Kalp hastalarını kış enfeksiyonlarından korumanın en etkili yollarından biri aşılar. Prof. Dr. Kılıçaslan, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı veya tansiyon bozukluğu gibi durumları olan kişilerin kış öncesinde üç temel aşıyı tamamlamasının gerektiğini söylüyor: her yıl yenilenen grip aşısı, pnömokok (zatürre) aşıları ve güncel COVID-19 hatırlatma dozları.

Grip aşısı, her sonbaharda güncellenerek uygulanır ve kalp hastalarında hastane yatışları ile kalp krizi riskini azaltmada önemli rol oynar. Pnömokok aşıları, hekime göre ömür boyu veya belirli periyotlarla uygulanabilecek seçenekler sunar ve ağır zatürre kaynaklı solunum yetmezliği riskini düşürür. COVID-19 aşılarının güncel hatırlatma dozları da son varyantlara karşı korunma sağlar ve virüsün tetikleyebileceği kalp zarı iltihabı ile pıhtı risklerini azaltır.

Prof. Dr. Kılıçaslan’ın sözleriyle, "Kardiyoloji sadece ameliyat veya ilaçlardan ibaret değildir; asıl başarı hastayı hastaneye hiç düşürmemektir." Kış ayları yaklaşırken, bu yüzden hekimle görüşüp gerekli aşıları zamanında yaptırmanın kalp için en büyük iyiliklerden biri olduğu hatırlatılıyor.

ACIBADEM KENT HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. BARIŞ KILIÇASLAN, SOĞUK HAVANIN DAMARLAR...

ACIBADEM KENT HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. BARIŞ KILIÇASLAN, SOĞUK HAVANIN DAMARLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KIŞ AYLARINDA KALP SAĞLIĞI AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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