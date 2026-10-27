Bingöl'de çok yönlü jandarma operasyonunda aranan dört kişi tutuklandı

Operasyonun hedefi ve yakalamalar:

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört kişiyi tespit ederek yakaladı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanıp ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Operasyon, kent genelinde eş zamanlı ve koordineli çalışma gerektiren bir süreç olarak planlandı; arama ve yakalama faaliyetleri jandarma birimleri tarafından titizlikle yürütüldü.

Çalışmalar sırasında ele geçirilenler:

Aynı tarihlerde Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarının ortak çalışması kapsamında toplam 39 olaya müdahale edildi. Bu müdahalelerde çeşitli miktarlarda suç delili ve kaçakçılığa ilişkin malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 361 gram kubar esrar, 22 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 210 kilogram tütün, 31 kilogram nargile tütünü, 9 bin 800 boş makaron ile 6 bin 260 dolu makaron bulunuyor.

Adli süreç ve yabancı uyruklu şüpheli:

Söz konusu olaylarla bağlantılı olarak toplam 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Ayrıca operasyonlar kapsamında yakalanan 1 yabancı uyruklu şahıs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılarak GÖKSEM’e teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, yürütülen soruşturmaların ve devam eden işlemlerin titizlikle sürdüğünü, elde edilen delillerin adli sürece aktarılacağını bildirdi.

BİNGÖL’DE JANDARMADAN BİR HAFTADA 4 FİRARİ HÜKÜMLÜYE YAKALAMA