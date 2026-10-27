Dolar 49,7840 +0,02%
Euro 55,6111 -0,08%
Bist 11.151,96 +0,00%
Altın Gram 6.423,01 -0,63%
EUR/USD 1,1158 -0,19%
Brent Petrol 110,78 +0,04%
--°

Bingöl'de çok yönlü jandarma operasyonunda aranan dört kişi tutuklandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört kişiyi yakalayıp tutukladı; operasyonlarda 39 olaya müdahale edildi, 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl'de çok yönlü jandarma operasyonunda aranan dört kişi tutuklandı

Operasyonun hedefi ve yakalamalar:

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört kişiyi tespit ederek yakaladı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanıp ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Operasyon, kent genelinde eş zamanlı ve koordineli çalışma gerektiren bir süreç olarak planlandı; arama ve yakalama faaliyetleri jandarma birimleri tarafından titizlikle yürütüldü.

Çalışmalar sırasında ele geçirilenler:

Aynı tarihlerde Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarının ortak çalışması kapsamında toplam 39 olaya müdahale edildi. Bu müdahalelerde çeşitli miktarlarda suç delili ve kaçakçılığa ilişkin malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 361 gram kubar esrar, 22 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 210 kilogram tütün, 31 kilogram nargile tütünü, 9 bin 800 boş makaron ile 6 bin 260 dolu makaron bulunuyor.

Adli süreç ve yabancı uyruklu şüpheli:

Söz konusu olaylarla bağlantılı olarak toplam 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Ayrıca operasyonlar kapsamında yakalanan 1 yabancı uyruklu şahıs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılarak GÖKSEM’e teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, yürütülen soruşturmaların ve devam eden işlemlerin titizlikle sürdüğünü, elde edilen delillerin adli sürece aktarılacağını bildirdi.

BİNGÖL’DE JANDARMADAN BİR HAFTADA 4 FİRARİ HÜKÜMLÜYE YAKALAMA

BİNGÖL’DE JANDARMADAN BİR HAFTADA 4 FİRARİ HÜKÜMLÜYE YAKALAMA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nusaybin'de denetimde ortaya çıkan 22 bin 50 paket kaçak sigara
images

Kiralık sürücülerle kurgu: sigorta şirketlerine 25 milyon liralık zarar
images

Karaman'da Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesindeki yangın itfaiye tarafından kontro...
images

İşe yeni başlayan İbrahim'in ölümü: mahkeme sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ve...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nusaybin'de denetimde ortaya çıkan 22 bin 50 paket kaçak sigara

Kiralık sürücülerle kurgu: sigorta şirketlerine 25 milyon liralık zarar

Sağlık çalışanlarına yönelik siber güvenlik farkındalığı nazilli'de güçlendirildi

Karaman'da Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesindeki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu