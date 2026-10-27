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İskenderun'da zincir hırsızlık: telefoncu dükkânından çaldı, banka camını kırarak girmeye çalıştı

İskenderun'da kamu bankasının camını kırarak girmeye çalışan zanlı, önce büyük çarşıdaki telefoncu dükkânından laptop ve cep telefonu çaldı; yakalandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun'da zincir hırsızlık: telefoncu dükkânından çaldı, banka camını kırarak girmeye çalıştı

İskenderun'da zincir hırsızlık ve banka girişimi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kamu bankası şubesinde gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık girişimi sonucu polis ekipleri kısa sürede bir zanlıyı yakaladı. Olayda, failin banka soygunu girişimi öncesinde büyük çarşıdaki telefoncu dükkânından laptop ve cep telefonu çaldığı tespit edildi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, Fener Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine gece saatlerinde gelen şahıs, bankanın camını kırarak içeri girmeye çalıştı. İlk belirlemelere göre zanlı bankada bir şey elde edemeyerek eli boş ayrıldı. Sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanların yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk incelemeler, şubenin camının kırılmasıyla yaşanan girişimin failinin aynı gece daha önce telefoncu dükkânında hırsızlık yaptığı yönünde veriler sağladı. Bu iki olay arasındaki bağlantı, soruşturmanın yönünü belirletti.

Polis çalışması ve hukuki süreç:

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve gün içerisinde adliyeye sevk edileceği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili delillerin toplanmasına ve mağdur beyanlarına dayanarak soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Olay, hem küçük işletmelere hem de banka şubelerine yönelik hırsızlık girişimlerinin ardışık ve bağlantılı olabildiğini, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

FENER CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN KAMU BANKASINA GELEN ŞAHIS, CAMI KIRARAK İÇERİ GİRMİŞTİ...

FENER CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN KAMU BANKASINA GELEN ŞAHIS, CAMI KIRARAK İÇERİ GİRMİŞTİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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