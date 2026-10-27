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BŞEÜ'de sürdürülebilir gelecek bilimsel tartışmayla masaya yatırıldı

BŞEÜ'de Kafede Bilim etkinliğinde 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2015-2030' konuşuldu; çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlar ele alındı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

BŞEÜ'de sürdürülebilir gelecek bilimsel tartışmayla masaya yatırıldı

etkinlik özeti:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Kafede Bilim etkinliğinde, 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2015-2030' başlıklı söyleşi ile sürdürülebilir gelecek gündeme getirildi. Etkinlik, BŞEÜ Millî Teknoloji Atölyesi desteği ve TÜBİTAK Bilim Genç organizasyonuyla gerçekleştirildi ve bilimsel bilginin toplumla buluşturulması hedeflendi.

sunum ve tartışma başlıkları:

Söyleşiyi BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen sundu. Sunumda Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen küresel hedefler ile sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları değerlendirildi. Doğal kaynakların korunması, çevre duyarlılığının artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması gibi temel başlıklar tartışıldı.

bilim ve toplum ilişkisinin güçlendirilmesi:

Programa BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Levent Değirmenci, Millî Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Günay Turan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte bilimsel konuların günlük yaşamla ilişkisi ele alındı; katılımcıların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin bilgi edinmeleri ve fikir alışverişinde bulunmaları sağlandı.

Konuşmada, hedeflere ulaşılmasında bireylerin, toplumların ve kurumların sorumlulukları üzerinde duruldu; uygulamaya dönük farkındalık ve iş birliği çağrısı yapıldı. Etkinlik, katılımcılara hem bilgi aktarımı hem de pratik adımlar üzerinde düşünme imkânı sundu.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise etkinliğe ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: 'Üniversite olarak bilimsel bilgiyi toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı ve güncel konulara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşılmasına katkı sunmayı önemsiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin yaşam koşullarını da ilgilendiren önemli bir konu. Bu alanda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan etkinliklerimizi sürdüreceğiz'

BŞEÜ’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK MASAYA YATIRILDI

BŞEÜ’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK MASAYA YATIRILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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