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Antalya'da iki ilçede geniş kapsamlı kaçak tütün operasyonu

Antalya'nın Aksu ve Alanya ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 151 kilogram kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da iki ilçede geniş kapsamlı kaçak tütün operasyonu

operasyonun kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Aksu ve Alanya ilçelerinde, Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Aramalar şüphelilere ait kolilerde, araçlarda ve bir işletmede yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 151 kilogram kıyılmış tütün, 750 paket ısıtılmış tütün, 76 paket kaçak sigara, 46 adet kaçak elektronik sigara, 39 paket elektronik sigara ısıtıcısı ve 36 bin 320 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

soruşturma:

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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