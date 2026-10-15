Antalya'da kazada yaşamını yitiren gencin paylaştığı video yürekleri yaktı

kaza ayrıntıları:

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda dün gece meydana gelen kazada, aynı istikamette ilerleyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ümit Telemen (22) ağır yaralandı.

Kaza anında araçların çarpışmasının ardından motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Telemen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada kullanılan motosiklet ikiye bölünürken, otomobil ve motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olay yeri inceleme çalışmaları sonrası cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

soruşturma ve cenaze işlemleri:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza tutanaklarının ve delillerin toplanmasının ardından, bugün sabah saatlerinde Telemen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ailesi ve arkadaşları, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazeyi aldı ve büyük üzüntü yaşadı.

paylaşılan video ve duygusal tepki:

Kazadan yaklaşık 7 saat önce Telemen'in sosyal medya hesabından paylaşılan video, kaza haberiyle birlikte dikkat çekti. Videoda motosiklet sürerken arkadaşıyla konuşan Telemen'in 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla' sözleri görülüyor. Bu sözler, kaza haberinin ardından sosyal çevresinde ve kamuoyunda derin bir etki bıraktı.

Yetkililer, kaza nedeniyle başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmaya çalışıldığını bildirdi.

KAZADA OTOMOBİL VE İKİYE BÖLÜNEN MOTOSİKLET İSE ÇEKİCİ TARAFINDAN YOLDAN KALDIRILDI.