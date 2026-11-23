Operasyon detayları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ve Aksu ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç vasıflarına ilişkin materyal ele geçirildi.

ele geçirilenler:

Aramalarda 150 gram skunk, 1 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 50 gram cannabinoid, 90 gram metamfetamin ve 1 kilo 130 gram A4 cannabinoid bulundu. Ayrıca 40 adet Lyrica hap ile 6 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 3 hassas terazi, iklimlendirme malzemeleri, 1 el dürbünü, 1 el telsizi, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para da delil olarak alındı.

adli süreç ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan işlemler sonucunda şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Ele geçirilen maddeler ve materyaller üzerinde incelemeler devam ediyor.

ANTALYA'NIN KEPEZ VE AKSU İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE, SENTETİK HAP VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYON KAPSAMINDA 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILIRKEN, 1 KİŞİ TUTUKLANDI.