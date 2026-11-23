İzmir emniyeti iki ayrı operasyonda arananları ele geçirdi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takibi sonuçlandırdı. Gaziemir ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki şüpheli tespit edilerek yakalandı.

gaziemir'de yurt dışı şüphesiyle yapılan yakalama:

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Bankacılık Kanununa Aykırılık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıl 4 ay 13 gündür arandığı belirlenen B.A.'nın Gaziemir'de olduğu yönündeki istihbaratı değerlendirdi. Yurt dışında bulunduğu değerlendirilen şüpheliye yönelik planlanan operasyonda B.A. yakalandı.

buca'da uyuşturucu ve dolandırıcılık dosyasıyla yakalama:

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada ise, Uyuşturucu Madde Ticareti, Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama suçlarından aranan Y.S. tespit edildi. Hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 16.200 TL para cezası bulunan şüpheli Buca'da yakalandı.

Her iki operasyonda da gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar, mevcut dosyalar doğrultusunda sürdürülüyor.

GAZİEMİR VE BUCA İLÇELERİNDE İKİ AYRI TAKİP SONUCU KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.