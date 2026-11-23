Eskişehir'de ilçe servislerine yönelik denetim yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçeler ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama, ulaşımın düzenli ve güvenli şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla yapıldı.

Denetimin odağı:

Kontrollerde özellikle yolcu taşıyan araçların belirlenen indirme ve bindirme noktalarına uyup uymadığı gözlemlendi. Ekipler, araçların duraklama düzeni ve yolcu iniş-biniş uygulamalarının mevzuata uygunluğunu değerlendirdi.

Vatandaş bilgilendirmesi ve başvuru kanalı:

Belediye yetkilileri, vatandaşların ilçe servislerine ilişkin talep, öneri ve şikâyetlerini belediyenin çözüm merkezine iletebileceğini bildirdi. Yapılan denetimlerin şehir içi ulaşımda güvenliği artırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, İLÇELER İLE KENT MERKEZİ ARASINDA YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.