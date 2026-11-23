olayın gelişimi:

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde seyir halindeki bir ticari araçta motor kısmından çıkan arıza nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı ve araç adeta alev topuna döndü.

müdahale ve çevre tepkisi:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle, alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında AVM önünde bulunan vatandaşlar panik yaşadı ve yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde sürücünün hızla aracından çıktığı ve çevrede kısa süreli panik olduğu görülüyor; itfaiyenin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğü bildirildi.

BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ: AVM ÖNÜNDE PANİK DOLU ANLAR