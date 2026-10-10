Antalya’da sona eren IAC 2026: gençlere, yerli teknolojilere ve iş birliğine odaklanma

IAC 2026 Antalya'da tamamlandı:

77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) beş günlük yoğun programın ardından Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki gala ile sona erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kapanış konuşmasında kongrenin Antalya’da küresel uzay ekosisteminin çeşitli aktörlerini bir araya getirdiğini vurguladı.

kongrenin kapsamı ve gündem:

Kongre süresince uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, teknoloji şirketleri, girişimciler, yatırımcılar ve öğrenciler aynı çatı altında toplandı. Program, bilimsel araştırmalardan uydu ve fırlatma teknolojilerine; insanlı uzay uçuşlarından Dünya gözlemine kadar geniş bir içerik sundu. Ayrıca uzay ekonomisi, sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birliğinin artan rolü kongrede öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

hedefler ve gençlere yapılan vurgu:

Bakan Kacır, kongreye aday olurken ortaya konan hedeflerin açık olduğunu belirterek, bilim insanlarının yeni ortaklıklar kurmasını, teknoloji şirketlerinin yeni tedarik zincirlerine girmesini ve girişimcilerin yatırımcılarla doğrudan temas kurmasını istediklerini aktardı. Kacır, katılımcı gençlere değinerek bu etkinliğin binlerce kişi için ilham kaynağı olduğunu söyledi; kongre sırasında kurulan temasların ileride somut projelere dönüşeceğine inandıklarını vurguladı.

yerli ve millî teknolojiler ile uluslararası iş birliği:

Kacır, Türkiye'nin Millî Uzay Programı çerçevesinde bilimsel kabiliyetlere yatırım yaptığını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uzay bilimleri ve teknolojilerinde iddialı bir vizyonun benimsendiğini belirtti. Konuşmasında uzayın, farklı ülke ve disiplinlerden araştırmacıları ortak hedefler etrafında buluşturduğunu; bu nedenle daha fazla uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

kapanış ve yeni başlangıçlar:

Kongrenin kapanış seremonisinde Türkiye tarafından taşınan bayrak, 2027 ev sahipliğini üstlenecek Polonya'ya devredildi. Halk Günü etkinliğine ise yaklaşık 12 bin kişi katılarak kongrenin kamuya açık yüzünü oluşturdu. Kacır, Uluslararası Uzay Federasyonu, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul başta olmak üzere katkı sunan kurumlara teşekkür ederek, kongrenin kalıcı bilimsel ortaklıklara ve yeni projelere zemin hazırlamasını diledi.

Antalya'da beş gün boyunca yaşanan bilimsel dinamizm, Bakan Kacır'a göre yalnızca ulusal bir başarı değil, insanlığın keşif ve refah arayışına katkı sağlama fırsatı. Kongrede genç araştırmacıların ve öğrenci katılımının yoğunluğu, önümüzdeki yıllarda uzay çalışmalarına yön verecek yeni kuşakların yetişeceğine işaret ediyor.

Kapanış konuşmasında Kacır, Aspendos'ta bir araya gelen katılımcılara teşekkür ederek bu akşamın yeni ortaklıkların ve iş birliklerinin başlangıcı olmasını temenni etti ve kongrenin ardından doğacak projelerin bilim ve teknoloji alanındaki ortak yolculuğu ileri taşımasını umduklarını belirtti.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, 77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ (IAC 2026) İLE İLGİLİ "GERİDE BIRAKTIĞIMIZ BEŞ GÜN BOYUNCA, KÜRESEL UZAY EKOSİSTEMİNİN HEMEN HEMEN TÜM BİLEŞENLERİNİ ANTALYA’DA BULUŞTURAN SON DERECE KAPSAMLI BİR PROGRAMA TANIKLIK ETTİK" DEDİ.