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Milli yapay zekâyla baz istasyonlarında enerji tasarrufu: Türk Telekom Gartner'da Avrupa birincisi

Türk Telekom'un milli M-NEO platformu, yapay zekâyla mobil şebekede enerji yönetimini otomatikleştirerek Gartner Eye on Innovation Awards'ta Avrupa birinciliği ödülü aldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Taylan Polat

Milli yapay zekâyla baz istasyonlarında enerji tasarrufu: Türk Telekom Gartner'da Avrupa birincisi

M-NEO ile yerli enerji yönetiminde yeni adım:

Türk Telekom tarafından tamamen milli kaynaklarla geliştirilen M-NEO (Mobil Şebeke Enerji Yönetim Platformu), mobil baz istasyonlarında yapay zekâ destekli, dinamik ve otomatik bir enerji yönetim sistemi sunuyor. Platform, dünyanın önde gelen teknoloji araştırma şirketlerinden Gartner tarafından düzenlenen Gartner Eye on Innovation Awards kapsamında operatörler kategorisinde Avrupa birincisi seçildi.

Şebekede yapay zekâ ve tasarruf:

M-NEO, akü kullanımında 3 katın üzerinde tasarruf sağlamasıyla öne çıkıyor. Sistem, yapay zekâ ile enerji tüketimini dinamik olarak düzenleyerek hem erişim sürekliliğini koruyor hem de operasyonel verimliliği artırıyor. Bu yaklaşım, Türk Telekom'un COP31 Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçiliği kapsamında sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu da destekliyor.

Ar-Ge gücü, milli yetkinlik ve uluslararası tanınırlık:

Şirket açıklamasına göre bu ödül, Türk Telekom'un yenilikçi yaklaşımını, Ar-Ge gücünü ve sürdürülebilirlik perspektifini uluslararası ölçekte tescillemiş oldu. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan şirketin, fiber ve mobil ağ omurgası üzerinde milli yetkinlikler geliştirerek şebekeleri daha otonom ve çevreci hale getirmeye odaklandığını vurguladı. Orhan, mobil şebekede erişim sürekliliği ve enerji yönetimine odaklanan M-NEO projesinin dünyadaki nadir örneklerden biri olduğunu belirtti.

Ayrıca şirket, milli teknoloji hamlesine katkı sunma hedefi doğrultusunda son iki yıldır milli patent başvurularında önde yer alıyor. Web of Science 2026 verileriyle akademik yayın ve atıf sayısı açısından uluslararası standartlara katkı sağlayan operatörler arasında üst sıralarda yer aldığı bildirilen Türk Telekom, 2024'te yapay zekâ destekli fiziksel hat analizi projesi NOVA ALFA ile de Gartner Eye on Innovation Awards kapsamında birincilik kazanmıştı. Böylece son üç yılda elde edilen iki Avrupa birinciliği, şirketin küresel teknoloji ekosistemindeki yetkinliğini ve milli çözümler üretme vizyonunu pekiştirdi.

TÜRK TELEKOM NETWORK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ZAFER ORHAN

TÜRK TELEKOM NETWORK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ZAFER ORHAN

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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