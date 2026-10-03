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Elektrikli araç yangınlarına karşı yerli battaniye çözümü

Nivofire mühendislerinin geliştirdiği DIN SPEC 91489 sertifikalı battaniyeler, elektrikli araç yangınlarını örtüyle izole ederek yayılmayı ve toksik gaz oluşumunu engellemeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Taylan Polat

Elektrikli araç yangınlarına karşı yerli battaniye çözümü

Artan riskler ve neden özel çözümler gerekiyor:

Türkiye’de elektrikli araç kullanımı hızla artıyor; 2015’te yaklaşık 500 civarında olan sayı bugün 500 bine yaklaşırken, ayda ortalama 15 bin yeni araç piyasaya çıkıyor. Nivofire Satış ve Pazarlama Müdürü Şemsettin Karasu firma verilerine dayanarak, Türkiye’de elektrikli araç sayısının 2030 yılına kadar 1,5 milyon, 2035 yılına kadar ise 8 milyon seviyelerine ulaşmasının beklendiğini aktarıyor.

Karasu’ya göre elektrikli araçların yanma ihtimali fosil yakıtlı araçlara göre 20 ila 80 kat daha az olmakla birlikte, yangın çıktığında tehlikeler daha ağır oluyor. Özellikle kapalı otoparklarda meydana gelen yangınlarda sıcaklıkların 2 bin 480 dereceye kadar çıkabildiği, bunun da yapının statik güvenliğini tehdit edebileceği vurgulanıyor.

Yangının karakteristiği ve sonuçları:

Elektrikli araç yangınlarında ortaya çıkan başlıca tehlikeler arasında yüksek sıcaklıklar, jet alevler ve toksik gazlar bulunuyor. Karasu, jet alevlerin boyunun 3-4 metreye ulaşabildiğini ve yangınların kısa sürede çevreye sıçrayabildiğini belirtiyor. Ayrıca, elektrikli araç yangınlarının yaklaşık %50’sinin şarj veya park sırasında gerçekleşmesi sebebiyle şarj istasyonları ve otoparkların yüksek riskli alanlar olduğu ifade ediliyor.

Nivofire’ın battaniye çözümleri ve kullanım özellikleri:

Nivofire, elektrikli araç yangınlarına yönelik üç farklı model sunuyor. Firma, itfaiyeciler için geliştirilen Alpha modelinin tekrar tekrar kullanılabildiğini; kurumsal kullanıcılar için tercih edilen Beta modelinin uluslararası sertifikalandırılmış olduğunu; apartman ve site sakinleri gibi bireysel kullanıcılar için tasarlanmış Omega ve diğer modellerin ise kolay erişimli çözümler sunduğunu belirtiyor.

Şirket, Türkiye’de yüzde 100 DIN SPEC 91489 sertifikalı elektrikli araç yangın battaniyesi üreten ilk ve tek yerli firma olduğunu vurguluyor. Nivofire battaniyelerinin 10’dan fazla tatbikatta kullanıldığı, ağustos ayında Aydın’daki olay da dahil olmak üzere en az yedi farklı vaka üzerinden etkinliklerinin ispatlandığı aktarılıyor.

Kullanım pratikliği ve güvenlik:

Battaniyeler özel yüksek sıcaklığa dayanıklı tekstil kumaşlardan üretildiği için yanan aracın üzerine örtülerek oksijen temasını kesiyor; böylece yangının büyümesi ve çevreye sirayet etmesi engelleniyor. Karasu, battaniyenin kenarlarındaki tutma sapları sayesinde 2 kişi tarafından 30 saniyeden az sürede araca örtülebildiğini, bu sayede yüksek sıcaklık, alev yayılımı ve toksik gaz oluşumunun önüne geçildiğini belirtiyor.

Firma ayrıca Teknopark Ankara’da yürüttüğü teknoloji ve inovasyon çalışmaları ile çeşitli patent ve faydalı model süreçleri üzerinde çalışıyor; itfaiyeciler için geliştirilen özel bir battaniyenin dünyada yalnızca iki firma tarafından üretildiği ifade ediliyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte gelen bu yenilikçi battaniye çözümleri, özellikle kapalı alanlardaki yangın riskini azaltmaya yönelik pratik ve sertifikalı bir müdahale alternatifi sunuyor.

TÜRK MÜHENDİSLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ ÖZEL YANGIN BATTANİYELERİ, ALEVLERİN YAYILMASINI ÖNLEMEYE...

TÜRK MÜHENDİSLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ ÖZEL YANGIN BATTANİYELERİ, ALEVLERİN YAYILMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK KULLANILIYOR.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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