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Kafkas arısının dünyası sanal gerçeklikle keşfedildi

Ardahan merkezli Kafkas Arısı Üretim Merkezi'nin geliştirdiği 3D VR uygulaması, TEKNOFEST'te ziyaretçilere arı kovanını interaktif olarak tanıttı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Kafkas arısının dünyası sanal gerçeklikle keşfedildi

Kafkas arısı TEKNOFEST sahnesinde

Ardahan’ın yerel değeri Kafkas arısı, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon etkinliği TEKNOFEST’te teknolojiyle buluştu. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından geliştirilen 3D Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması, ziyaretçilere arıların kovan içindeki yaşamına ve doğadaki faaliyetlerine alışılmışın dışında bir bakış sundu.

Kovandan sanal dünyaya: deneyimin içeriği

Festival alanında sergilenen uygulama, kullanıcıları bir bal arısının perspektifine taşıyarak kovan içindeki iş bölümü, yavru bakımı ve iletişim şekillerini üç boyutlu olarak gösteriyor. Ziyaretçiler, nektar ve polen toplama uçuşlarını, kovanın iç yapısını ve arı toplumunun günlük ritmini VR gözlükleri aracılığıyla yakından görebiliyor. Bu deneyim, sahada izlenmesi güç olan ayrıntıları görselleştirerek merakı artırıyor.

Eğitim ve farkındalık: hedef kitleye etkisi

Uygulama yalnızca tanıtım amacı taşımıyor; özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanmış interaktif anlatımıyla arıların ekosistemdeki önemini anlaşılır kılıyor. Eğitim öğeleri, görsel anlatım ve rehberli deneyim kombinasyonu sayesinde arıcılık ve biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, geleneksel bilginin teknolojik araçlarla desteklenmesinin örneğini oluşturuyor.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nün çalışması, yerel bir biyolojik kaynağın dijital ortamda geniş kitlelere anlatılabileceğini gösteriyor. TEKNOFEST’te sergilenen bu tür projeler, tarım ve doğa temalı yeniliklerin teknolojiyle nasıl buluşabileceğine dair somut bir örnek teşkil ediyor.

Festivalin Şanlıurfa ayağında görücüye çıkan VR uygulaması, doğa, tarım ve teknoloji ekseninde birleşen deneyimleri arayan ziyaretçilerin ilgisini çeken çalışmalardan biri oldu ve Kafkas arısının tanıtımına katkı sağladı.

KAFKAS ARISI TEKNOFEST&#039;TE: ARILARIN DÜNYASI SANAL GERÇEKLİKLE TANITILDI. (OLGUN...

KAFKAS ARISI TEKNOFEST'TE: ARILARIN DÜNYASI SANAL GERÇEKLİKLE TANITILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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