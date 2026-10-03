Trendyol'un TEKNOFEST Güneydoğu standı e-ticaret ve yapay zekâyı sahneye taşıdı

Trendyol'un festivaldeki yer aldığı deneyim alanı:

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu 2026 etkinliğinde ziyaretçilerle buluştu. Festival kapsamındaki paydaşlığıyla dikkat çeken platform, 200 metrekarelik stantta e-ticaret, teknoloji ve spor temalarını bir araya getiren interaktif uygulamalar sundu.

Stant deneyimleri:

Trendyol standında öne çıkan uygulamalardan biri, satıcıların platform üzerindeki süreçlerini deneyimlemeye imkân veren Satıcı Paneliyle İşinin Kontrolü Sende! etkinliği oldu. Bu interaktif panel, ziyaretçilere bir e-ticaret işletmesinin siparişten lojistiğe kadar nasıl yönetildiğini gösterdi ve satıcı panelinin iş takibini merkezileştiren işlevleri vurguladı.

Standın spor ve teknoloji buluşması bölümünde, A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan ilham alınarak kurgulanan VR uygulaması ile ziyaretçiler voleybol deneyimini sanal ortamda yaşadı. Ayrıca Dijital Usta aktivitesi ile katılımcılar kendi dijital becerilerini test etme fırsatı buldu; bu alan genç ziyaretçilere pratik ve eğitici içerikler sundu.

E-Ticaret Yarışması ve sonuçları:

Trendyol, T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlenen E-Ticaret Yarışması ile gençlerin yapay zekâ ve veri bilimi alanındaki yetkinliklerini pratiğe dökmelerine destek verdi. Yarışmada katılımcılardan, kullanıcı arama niyetlerini ürünlerle daha doğru eşleştirecek modeller geliştirerek e-ticaret arama deneyimini iyileştirmeleri istendi.

Yarışmaya 544 takım ve bin 700 yarışmacı başvurdu. Ön eleme aşaması Kaggle platformu üzerinden 21 gün sürdü; katılımcılar geliştirdikleri modellerle toplam 11 bin 400 tahmin üretti. Ön elemeyi geçen 10 takım ve 32 yarışmacı finalde jüriye sunum ve canlı demo gerçekleştirdi.

Final sonuçlarına göre ArmaTerimi birinci olarak 150 bin TL, Abdül Basitadam ikinci olarak 120 bin TL, Dream Team ise üçüncü olarak 100 bin TL ödül kazandı.

Trendyol, TEKNOFEST paydaşlığı ve E-Ticaret Yarışması aracılığıyla genç yeteneklerin yapay zekâ ve veri bilimi konularında becerilerini geliştirmeyi, yenilikçi fikirleri gerçek iş problemleri üzerinde test etmelerini sağlamayı sürdürecek.

TRENDYOL, PAYDAŞLARI ARASINDA YER ALDIĞI TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU 2026’DA TEKNOLOJİ MERAKLILARIYLA BİR ARAYA GELDİ.