Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Trendyol'un TEKNOFEST Güneydoğu standı e-ticaret ve yapay zekâyı sahneye taşıdı

Trendyol, TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da interaktif VR deneyimleri ve T3 iş birliği E-Ticaret Yarışması ile gençlerin yapay zekâ projelerini destekledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Trendyol'un TEKNOFEST Güneydoğu standı e-ticaret ve yapay zekâyı sahneye taşıdı

Trendyol'un festivaldeki yer aldığı deneyim alanı:

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu 2026 etkinliğinde ziyaretçilerle buluştu. Festival kapsamındaki paydaşlığıyla dikkat çeken platform, 200 metrekarelik stantta e-ticaret, teknoloji ve spor temalarını bir araya getiren interaktif uygulamalar sundu.

Stant deneyimleri:

Trendyol standında öne çıkan uygulamalardan biri, satıcıların platform üzerindeki süreçlerini deneyimlemeye imkân veren Satıcı Paneliyle İşinin Kontrolü Sende! etkinliği oldu. Bu interaktif panel, ziyaretçilere bir e-ticaret işletmesinin siparişten lojistiğe kadar nasıl yönetildiğini gösterdi ve satıcı panelinin iş takibini merkezileştiren işlevleri vurguladı.

Standın spor ve teknoloji buluşması bölümünde, A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan ilham alınarak kurgulanan VR uygulaması ile ziyaretçiler voleybol deneyimini sanal ortamda yaşadı. Ayrıca Dijital Usta aktivitesi ile katılımcılar kendi dijital becerilerini test etme fırsatı buldu; bu alan genç ziyaretçilere pratik ve eğitici içerikler sundu.

E-Ticaret Yarışması ve sonuçları:

Trendyol, T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlenen E-Ticaret Yarışması ile gençlerin yapay zekâ ve veri bilimi alanındaki yetkinliklerini pratiğe dökmelerine destek verdi. Yarışmada katılımcılardan, kullanıcı arama niyetlerini ürünlerle daha doğru eşleştirecek modeller geliştirerek e-ticaret arama deneyimini iyileştirmeleri istendi.

Yarışmaya 544 takım ve bin 700 yarışmacı başvurdu. Ön eleme aşaması Kaggle platformu üzerinden 21 gün sürdü; katılımcılar geliştirdikleri modellerle toplam 11 bin 400 tahmin üretti. Ön elemeyi geçen 10 takım ve 32 yarışmacı finalde jüriye sunum ve canlı demo gerçekleştirdi.

Final sonuçlarına göre ArmaTerimi birinci olarak 150 bin TL, Abdül Basitadam ikinci olarak 120 bin TL, Dream Team ise üçüncü olarak 100 bin TL ödül kazandı.

Trendyol, TEKNOFEST paydaşlığı ve E-Ticaret Yarışması aracılığıyla genç yeteneklerin yapay zekâ ve veri bilimi konularında becerilerini geliştirmeyi, yenilikçi fikirleri gerçek iş problemleri üzerinde test etmelerini sağlamayı sürdürecek.

TRENDYOL, PAYDAŞLARI ARASINDA YER ALDIĞI TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ...

TRENDYOL, PAYDAŞLARI ARASINDA YER ALDIĞI TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU 2026’DA TEKNOLOJİ MERAKLILARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabüklü akademisyenden manyetik yüzeylerin teknolojiye etkisini inceleyen hesa...
images

Kütahya'dan teknoloji sahnesine: DPÜ öğrencileri TEKNOFEST'te ardı ardına ödülle...
images

Antalya'da uzayın geleceği masaya yatırılıyor
images

Kafkas arısının dünyası sanal gerçeklikle keşfedildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ozan köyü'ne vefa: şehit polis Mustafa İlhan adına cami dualarla açıldı

Polis operasyonlarında Bingöl'de 40 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yeni dönemin ilk gezisinde öğrenciler Muğla'nın tarih ve doğasıyla kaynaştı

Adıyaman'da iş dünyası sandık başında: ATSO seçimlerinde yoğun hareketlilik

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi