Antalya'da valiz ve baza altından çıkan 25 kilo esrar ele geçirildi

operasyon ve yakalama:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması ile ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Muratpaşa ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler, Antalya'ya uyuşturucu getirip satışını ve dağıtımını yaptığı yönünde bilgi edinilen Y.K.'yı yakaladı.

ele geçirilen malzemeler ve yasal süreç:

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 50 parça poşet içerisinde toplam 25 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin valiz ve baza altında olduğu görüldü.

Şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 25 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.