Antalya’da yazılan iradenin test günü: COP31 sonrası uygulama ve yasama sınavı

Antalya'da diplomasi bitti, sıra uygulamada

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Parlamenter Toplantısı'nda yaptığı konuşmada konferansta oluşan iradenin sahaya nasıl yansıyacağının önemine dikkat çekti. Toplantının TBMM ev sahipliğinde ve Parlamentolar Arası Birlik iş birliğiyle yapıldığını hatırlatan Kurum, Antalya'da yürütülen yoğun diplomasinin ardından esas değerlendirmenin ülkelerin mevzuat, bütçe ve yatırım kararlarında görüleceğini söyledi.

parlamentoların rolü:

Kurum, parlamento üyelerini iklim eylemlerinin uygulanmasında kilit ortaklar olarak niteledi. Konferans salonlarında verilen taahhütlerin kalıcı olması için yasal düzenlemeler, bütçe tahsisleri ve somut projeler gerektiğini belirtti. Buna göre parlamentoların çıkaracakları kanunlar, onaylayacakları bütçeler ve oluşturacakları denetim mekanizmaları, COP31 sonuçlarının yaşam bulup bulmayacağını belirleyecek.

Konuşmasında enerji, finansman, tarım, su yönetimi, sıfır atık ve şehirlerin dayanıklılığı gibi alanların masaya yatırıldığını hatırlatan Kurum, farklı ülkelerin kalkınma yolları ve finansmana erişim imkanlarının farklı olduğunu ancak çocukların yaşayacağı dünyanın ortak bir mesele olduğunu vurguladı. Bu yüzden önce birbirini anlamanın, sonra müşterek bir yol bulunmasının şart olduğunu ifade etti.

uygulama ve mevzuattan yatırıma somut adımlar:

Kurum, Türkiye'nin COP31 başkanlığını diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde yürüttüğünü ifade etti. Türkiye özelinde TBMM'nin iklim politikasındaki rolüne dikkat çeken Bakan, Paris Anlaşması onayının 2021'de Meclis tarafından kabul edildiğini ve 2025'te Türkiye'nin ilk İklim Kanununun geçirilmiş olduğunu hatırlattı. İklim Kanunu ile emisyon azaltımı, uyum, emisyon ticaret sistemi, adil geçiş ve denetim süreçlerinin hukuki çerçeveye kavuştuğunu belirtti.

Enerji alanındaki dönüşümün de altını çizen Kurum, yenilenebilir kaynakların elektrik kurulu gücündeki payının %63 seviyesine ulaştığını ve Milli Enerji 2040 vizyonunda güneş ile rüzgarda 175 gigawatt kurulu güç hedefinin bulunduğunu söyledi. Bakan ayrıca 6 Şubat depremlerine ilişkin çalışmalarda devlet kurumlarının iki yıl gibi kısa sürede 455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamladığını anlatarak şehirlerin dayanıklılığının sadece binalarla sınırlı olmadığını; altyapı, su, enerji ve ulaşımın sürekliliğinin de kritik olduğunu vurguladı.

takip edilebilir sonuçlar talebi:

Kurum, Antalya'da ortaya çıkan ifadelerin sadece konferans metinlerinde kalmaması gerektiğini; bir yıl sonra hangi kanunun ilerlediği, hangi yatırımın başladığı ve hangi şehirlerin daha dirençli hale geldiğinin görülebilmesi gerektiğini söyledi. Parlamentoların enerji kanunları, bütçe düzenlemeleri, su güvenliği ve iklim yatırımlarına ilişkin karar süreçlerinde üstleneceği sorumlulukları ön plana çıkaran Bakan, takip edilebilir işler bırakmanın önemine dikkat çekti.

Konuşmasında ayrıca Emine Erdoğan himayesinde başlayan sıfır atık hareketinin toplumun farklı kesimleriyle uluslararası alana taşındığını anımsatan Kurum, kalıcı sonuç için mevzuat, yerel yönetimler, özel sektör, finansman ve vatandaş iş birliğinin şart olduğunu, parlamentoların sağlayacağı istikrar ve hukuki güvenin bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Sonuç olarak Kurum, Antalya'da oluşturulan iradenin gerçek karşılığının konferans sonrası yasalaşma, bütçe ve yatırım süreçlerinde görüleceğini; bu nedenle COP31'in asıl sınavının Antalya'dan ayrıldıktan sonra başlayacağını tekrarladı ve parlamenterleri somut adımlar atmaya çağırdı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, COP31 PARLAMENTER TOPLANTISI’NDA YAPTIĞI KONUŞMADA, İKLİM HEDEFLERİNİN SOMUT PROJELERE, YATIRIMLARA VE YASAL DÜZENLEMELERE DÖNÜŞMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, "ANTALYA’DAN AYRILDIKTAN SONRA BU KONFERANSIN GERÇEK SINAVI BAŞLAYACAK" DEDİ.