Antalya'da ING'in COP31 etkinliği enerji dönüşümünü ve elektrifikasyonu öne çıkardı

ING, COP31 çerçevesinde Antalya'da düzenlediği özel toplantıda iş dünyası temsilcileri, müşteriler ve iş ortaklarını bir araya getirerek küresel enerji dönüşümünün ekonomik ve finansal boyutlarını tartıştı. Etkinlikte enerji güvenliği, elektrifikasyonun rolü ve şirketlerin dönüşüm yolculuklarına bankacılık desteği odak noktası oldu.

Etkinlik ve katılımcılar:

Etkinliğin açılış konuşmalarını ING CEO'su Steven van Rijswijk ve ING Kurumsal Bankacılık Başkanı Ljiliana Cortan yaptı. ING Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı John McCarthy, bankanın Türkiye'deki kurumsal bankacılık faaliyetlerinde 35 yılı geride bıraktığını belirterek müşterilerle büyüme ve dönüşüm süreçlerinde yakın iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı. Ana oturumda konuşmacı olarak yer alan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, küresel enerji piyasalarındaki dönüşümlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Fatih Birol, enerji sistemlerindeki değişimin derinliğine dikkat çekerek dünyanın pek çok ülkesinin enerji stratejilerini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Birol, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin enerji piyasalarında oluşturduğu şok ve bunun sonucu olarak enerji ithalatçısı ülkelerin yerli kaynaklara, teknolojilere ve elektrifikasyona öncelik verdiğini ifade etti. Bu eğilimlerin yenilenebilir enerji, nükleer enerji, elektrifikasyon ve enerji verimliliğinde uluslararası ivmeyi güçlendirdiğini, ancak dönüşümün düzenli yönetimi noktasında zorluklar barındırdığını belirtti.

Banka stratejisi ve finansman hedefleri:

ING, etkinlikte düşük karbonlu ekonomiye geçişe verdiği desteği somut hedefler ve finansal araçlarla anlattı. Banka, müşterilerinin net sıfır emisyon hedeflerine geçiş süreçlerini hızlandırmayı, düşük karbonlu teknolojiler için finansmanı artırmayı ve dönüşümün kapsayıcı olmasını sağlamayı üç temel öncelik olarak belirledi.

ING'nin açıklamasına göre banka, 2027 yılına kadar her yıl 150 milyar euro sürdürülebilir finansmanı harekete geçirme hedefini aşmayı amaçlıyor; bu doğrultuda 2025'te 166 milyar Euro sürdürülebilir finansman hacmine ulaştı. Yenilenebilir enerji finansmanı da hızla büyüdü: 2022'de 2,5 milyar euro seviyesinden 2025'te 9,6 milyar euro'ya yükseldi.

Ayrıca banka, COP31 öncesinde yayımladığı "Elektrifikasyonu Finanse Etmek" raporunda elektrifikasyon hedeflerinin reel ekonomide yatırıma nasıl dönüşeceğine odaklandı. Raporda üç öncelik öne çıktı: enerji sistemi bütününde planlama ve yatırım; teknolojilerin gelişimini desteklemek için finansal risk paylaşımı; yatırımcılara güven verecek politika ve düzenleyici çerçeveler oluşturulması. Raporda, enerji dönüşümünün yalnızca finansmanla sağlanamayacağı; teknoloji, altyapı, politika ve talebin birlikte ilerlemesinin gerekliliği vurgulandı.

Etkinlik, finansman hedeflerinin yanı sıra enerji güvenliği ve temiz enerji hedeflerinin uyumlaştırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. ING'nin açıkladığı hedefler ve yayımlanan rapor, elektrifikasyonun yatırım çekmesi için finansman mekanizmaları kadar politika istikrarı ve teknolojik altyapının da kilit rol oynadığını gösterdi.

ETKİNLİKTE KONUŞMACI OLARAK YER ALAN ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI (IEA) İCRA DİREKTÖRÜ DR. FATİH BİROL (ORTADA) YER ALDI