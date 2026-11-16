Dörttepe’nin yol yatırımı ulaşımı ve konforu güçlendirdi

Milas Dörttepe’de ulaşım altyapısı yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Dörttepe Mahallesi’nde yürüttüğü yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirdi. Fen İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen çalışma, mahalle sakinleri ve bölge trafiği için konfor ile güvenliği artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın teknik ayrıntıları:

Proje kapsamında 5 kilometrelik güzergâhta mevcut asfalt sökülerek zemin düzenlemesi yapıldı. Ardından plentmiks temel (PMT) serimi ve yeni asfalt kaplama işlemleri uygulandı. Çalışmalar sırasında yolun bazı noktalarında kot düzeltmeleri de gerçekleştirilerek taşıt ve yaya güvenliği için zemin standartları iyileştirildi.

Bölge için stratejik önemi:

Yol, Dörttepe’nin yanı sıra Bahçeyaka Mahallesi ve çevre bağlantı yollarına erişim sağlıyor; ayrıca Milas-Bodrum Havalimanı yönündeki trafik akışı açısından önemli bir aks niteliği taşıyor. Yenileme sonrası hem mahalle içi ulaşımda hem de havalimanı bağlantısındaki trafik akışında rahatlama ve artan güvenlik bekleniyor.

Mahalle esnafı Mehmet Peker, yapılan çalışmanın bölgeye olumlu yansıdığını belirterek, "Milas’ın dördüncü büyük mahallesiyiz biz. Hiç iç açıcı değildi. Şimdi daha güzel oldu. Araçlar için de iyi oldu. Bizim için de iyi oldu. Ahmet başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. Dörttepe Mahalle Muhtarı Şenol Güzel ise, "Yaz aylarında bizim nüfusumuz 3 bin 500’ü buluyor. Bu yolun yapılmasıyla trafiği rahatlattı. Çok güzel bir şey oldu. İnsanlar çok memnun" sözleriyle memnuniyetini aktardı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak hizmet üretmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, bir kentte yaşam kalitesini artırmanın günlük hayatı kolaylaştırmaktan geçtiğini belirtti. Başkan Aras, Milas Dörttepe Mahallesi’ndeki çalışmanın mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MİLAS İLÇESİ DÖRTTEPE MAHALLESİ’NDE 5 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YOL YAPIM VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYARAK BÖLGEDEKİ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRDİ.