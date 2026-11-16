Kış erken gelince Van'da sac soba talebi arttı

Van'da soba üretimi ve tamiri sezonu erken açıldı

Van'da beklenenden önce etkili olan kar yağışı, özellikle doğal gazın erişmediği kırsal alanlarda ısınma çözümlerine yönelik talepleri öne çekti. Sobacılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaf, satış ve bakım işlerinde ani bir yoğunluk yaşandığını bildiriyor. Hem yeni üretim hem de eski sobaların onarımı ve parçalarının temini artan iş hacminin ana unsurları haline geldi.

esnafın hazırlığı ve üretim süreci:

Soba üreticilerinden Ferdi Akcan, sezonu bu yıl erken açtıklarını belirtti. Akcan, 'Henüz aralık ayına girmeden kışın gelmesiyle birlikte, özellikle kar yağışının ardından soba satışlarımızda artış yaşandı. Şu anda satışlarımız iyi, yoğunluğumuz devam ediyor' dedi. Esnaf, satış ve tamir taleplerine yetişebilmek için önceden yaptığı hazırlıkların işe yaradığını, ancak vatandaşların bir kısmının yılbaşını beklediği için talebin öne çekildiğini vurguluyor.

kullanıcı tercihleri ve bakım talepleri:

Talepte öne çıkan ürünlerin başında tezek sobaları geliyor; bu sobalar sac soba olarak da anılıyor ve köyler başta olmak üzere doğal gazın bulunmadığı yerlerde yaygın tercih ediliyor. İş yerlerinde sac soba imalatı sürerken, turbo sobaların malzeme ve yedek parçalarının teminiyle tamir işlemleri de gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, kullanılabilirliği düşen eski sobaların bakımı için sıkça dükkanlara başvuruyor.

Sonuç olarak Van'daki erken kış, soba üreticilerini hazırlıklı yakaladı ancak talebin zamansal olarak öne çekilmesi esnafın iş akışını hızlandırdı. Sobacılar Çarşısı'ndaki yoğunluk, kırsal bölgelerde ısınma altyapısının sınırlı olmasının doğrudan bir yansıması olarak öne çıkıyor.

SOBACILAR ÇARŞISI'NDA SOBA SATIŞLARI, İMALAT VE TAMİR ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI.