Antalya'dan Cittaslow vurgusu: küçük kentlerin iklim direncine katkısı

Antalya Büyükşehir COP31'de Cittaslow ailesini ağırladı:

Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Türkiye etkinlikleri çerçevesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Dirençli Şehirler' alanındaki pavilyonunda Cittaslow (Sakin Şehir) ailesini ağırladı. Moderatörlüğünü Uluslararası Cittaslow Birliği Genel Sekreteri Pier Giorgio Olivetti’nin üstlendiği "Küçük Kentler, Büyük İklim Etkisi: Yerel Dirence Cittaslow Yolu" başlıklı panelde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı Büşra Özdemir ile Prof. Giacomo Degli Antoni, Cengiz Arslan ve Hatice Sekmen konuştu.

panelin katılımcıları ve ana mesajlar:

Panele katılan isimler, sakin şehir anlayışının kent yaşamını koruyarak ve güçlendirerek iklim krizine nasıl yanıt verdiğini anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Cittaslow'un salt bir "unvan" olmadığını; insan odaklı, sürdürülebilir ve yerel değerlere duyarlı bir yaşam modeli olduğunu vurguladı. Panelde ayrıca küçük kentlerin yerel üretim, kültürel miras ve çevresel duyarlılık ekseninde büyüme biçimlerinin, iklim uyumunda somut katkılar sağlayacağına işaret edildi.

sakin şehir felsefesinin iklim ve turizm politikalarındaki yeri:

Panel konuşmalarında öne çıkan nokta, sakin şehir yaklaşımının ekonomik ve teknolojik gelişmeye karşı olmadığı, aksine büyüme sırasında doğanın ve yerel değerlerin korunması gerektiği oldu. Antalya bağlamında su tasarrufu, enerji verimliliği, atık azaltma, sürdürülebilir tarım, çevre dostu ulaşım ve yeşil alanların korunmasının hem iklim mücadelesinde hem de sakin şehir uygulamalarında merkezi olduğu vurgulandı. Antalya’nın turizm potansiyeli hakkında da konuşan Özdemir, turizmin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmakla ölçülmemesi; doğal güzelliklerin, yerel mutfağın ve kültürel mirasın korunduğu sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de Cittaslow kent sayısının Sivrihisar’ın katılımıyla 32’ye yükseldiği bilgisi panel sırasında paylaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü görevini yürüttüğü ve Türkiye Cittaslow Ofisi’nin kentlere rehberlik ettiği aktarıldı.

toplumsal cinsiyet, yerel eşitlik ve iklim direnci:

Etkinlikler kapsamında düzenlenen "Herkes İçin Kentler: İklim Direncini Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yerel Eyleme Dönüştürmek" panelinde de konuşan Büşra Özdemir, iklim politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmeden tasarlanamayacağını belirtti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Amra Levnjak ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız gibi temsilcilerin katıldığı oturumda, iklim direncinin yalnızca fiziksel altyapının güçlendirilmesiyle sınırlı olmadığı; insanların günlük yaşam güvenliği, erişim adaleti ve farklı grupların ihtiyaçlarının değerlendirilmesinin de direnç oluşturmadaki önemi tekrarlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim verilerini yaş, cinsiyet, engellilik ve hizmetlere erişim gibi göstergelerle birlikte ele almayı hedefliyor. 2027-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıkları bu doğrultuda sürdürülecek ve Aralık ayında düzenlenecek çalıştayda mahalle bazlı veriler ile paydaş görüşleriyle iklim risklerinin etkilerinin haritalandırılması planlanıyor. Özdemir, kentlerin gerçek direncinin en fazla risk altında olan sakinlerinin ihtiyaçlarını gözetebilme yeteneğiyle ölçüleceğini ifade etti.

Panele ilişkin değerlendirmelerde, Cittaslow hareketinin amacının daha büyük şehirler inşa etmek değil daha mutlu, doğayla uyumlu ve gelecek kuşaklara değer bırakabilen kentler oluşturmak olduğu vurgulandı. Antalya temsilcileri, bu anlayışın yerel yönetimler arasında bilgi paylaşımını güçlendirerek iklim eylemlerine somut katkı sağlayacağını belirtti ve dayanışma ile öğrenmenin önemine dikkat çekti.

COP31 KAPSAMINDA DİRENÇLİ ŞEHİRLER ÇADIRINDA BULUNAN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAVİLYONUNDA DA ETKİNLİKLER TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU KEZ CİTTASLOW AİLESİNİ AĞIRLADI.