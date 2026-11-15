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Doğanlı köyünde trafik güvenliğini artırmak için yol çizgileri yenilendi

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri Merkez ilçeye bağlı Doğanlı köyünde yol çizgi çalışmalarını tamamladı; yenilenen işaretlemeler sürüş güvenliğini artırdı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğanlı köyünde trafik güvenliğini artırmak için yol çizgileri yenilendi

Doğanlı köyünde yol çizgi çalışmaları tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Doğanlı köyünde yürüttükleri yol çizgi çalışmalarını tamamladı. Yapılan yenileme ile güzergahtaki trafik işaretlemeleri daha belirgin hâle getirildi ve sürücülere daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlanması hedeflendi.

çalışmanın kapsamı:

Çalışmalar kapsamında mevcut yol çizgileri yenilenmiş, kritik noktalarda işaretlemelerin görünürlüğü artırılmıştır. Ekipler, özellikle görüşün kısıtlandığı sabah ve akşam saatlerinde sürücülerin yönlenmesini kolaylaştıracak biçimde zemin işaretlemelerine öncelik verdi. Bu uygulamalar, köy yollarının standartlarının yükseltilmesi amacıyla planlı bakım programının bir parçası olarak yürütüldü.

beklenen etkiler:

Yenilenen çizgiler ve belirgin işaretlemeler sayesinde sürücülerin yolu daha doğru kullanması ve ani yön değişikliklerinin azalması hedefleniyor. Bu düzenlemeler, özellikle düşük görüş koşullarında trafik güvenliğinin desteklenmesine katkı sağlayacak. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde benzer çalışmalara devam ederek köy yollarında ulaşım güvenliğini artırmayı sürdüreceklerini bildirdi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI DOĞANLI KÖYÜNDE YOL ÇİZGİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI....

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI DOĞANLI KÖYÜNDE YOL ÇİZGİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. YAPILAN ÇALIŞMALARLA TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI VE SÜRÜCÜLERE DAHA KONFORLU ULAŞIM İMKANI SUNULMASI AMAÇLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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