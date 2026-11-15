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Eskişehirli atletlerden Balkan krosunda çifte madalya başarısı

Koynare'de 14 Kasım'da yapılan Balkan Kros Şampiyonası'nda Eskişehirli Elif Naz Köseoğlu altın, Sıla Bayır gümüş madalya kazandı; İl Müdürlüğü tebrik etti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehirli atletlerden Balkan krosunda çifte madalya başarısı

Eskişehirli sporcuların Koynare'deki başarısı:

Bulgaristan'ın Koynare kentinde 14 Kasım'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil eden milli atletler kürsüye çıktı. Elif Naz Köseoğlu U20 Gençler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. U23 kategorisinde yarışan Sıla Bayır ise müsabakayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya elde etti.

kategorilere göre sonuçlar:

Yarışmalar genç kategorilerde yapıldı; U20 ve U23'te dereceye giren Eskişehirli sporcular, kendi yaş gruplarında uluslararası alanda önemli bir başarı gösterdi. Her iki sporcunun da kürsüye çıkması, kros branşındaki genç yeteneklerin gelişimini gözler önüne serdi.

il müdürlüğünün açıklaması:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yayınladığı mesajda uluslararası organizasyonda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Kurumun tebriki, şehirdeki altyapı ve antrenman çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğine işaret etti.

BULGARİSTAN’DA DÜZENLENEN BALKAN KROS ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ MİLLİ ATLETLERDEN...

BULGARİSTAN’DA DÜZENLENEN BALKAN KROS ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ MİLLİ ATLETLERDEN ELİF NAZ KÖSEOĞLU ŞAMPİYON OLURKEN, SILA BAYIR İKİNCİLİK ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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