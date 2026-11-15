Ardahan'da Çamlıçatak yakınlarında iki kurt görüldü

Ardahan’da Çamlıçatak Ormanı çevresinde dolaşan iki kurt, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Ormanlık alan yakınlarında bir süre ilerleyen kurtlar, zaman zaman çevreyi kontrol ederek hareket etti.

görüntülerin kaydedilmesi:

Vatandaşlar, kurtların birlikte hareket ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayıtlarda hayvanların birbirleriyle yakın mesafede dolaştığı ve çevreyi gözlemleyerek ilerlediği görülüyor.

bölgedeki yaban hayatına ilgi:

Ortaya çıkan görüntüler, Çamlıçatak çevresindeki yaban hayatına olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Kayıtlar, bölge sakinleri ve doğa meraklıları arasında paylaşılarak yerel yaban hayatının görünürlüğünü artırdı.

ORMANLIK ALANIN ÇEVRESİNDE DOLAŞAN İKİ KURT, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.