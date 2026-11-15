Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Ardahan'da Çamlıçatak yakınlarında iki kurt görüldü

Ardahan Çamlıçatak Ormanı yakınlarında dolaşan iki kurt, vatandaşlarca cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntüler bölgedeki yaban hayatına ilgiyi artırdı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:36

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 11:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan'da Çamlıçatak yakınlarında iki kurt görüldü

Ardahan'da Çamlıçatak yakınlarında iki kurt görüldü

Ardahan’da Çamlıçatak Ormanı çevresinde dolaşan iki kurt, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Ormanlık alan yakınlarında bir süre ilerleyen kurtlar, zaman zaman çevreyi kontrol ederek hareket etti.

görüntülerin kaydedilmesi:

Vatandaşlar, kurtların birlikte hareket ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayıtlarda hayvanların birbirleriyle yakın mesafede dolaştığı ve çevreyi gözlemleyerek ilerlediği görülüyor.

bölgedeki yaban hayatına ilgi:

Ortaya çıkan görüntüler, Çamlıçatak çevresindeki yaban hayatına olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Kayıtlar, bölge sakinleri ve doğa meraklıları arasında paylaşılarak yerel yaban hayatının görünürlüğünü artırdı.

ORMANLIK ALANIN ÇEVRESİNDE DOLAŞAN İKİ KURT, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA...

ORMANLIK ALANIN ÇEVRESİNDE DOLAŞAN İKİ KURT, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla COP31'de su güvenliği ve mevsimsel nüfusun finansmana dahil edilmesi çağrı...
images

Hatay ekipleri İskenderun ve Samandağ’da mahsur kalan hayvanları kurtardı
images

Tarım için hayati adım: Hatay'da üç yılda 1 milyon 550 bin metre kanal temizlend...
images

Masatlı cop31'de hatay'ın kültürel mirasını ve iklime dirençli şehirleşme yaklaş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karayolları afet ve acil lojistik için İHA ve SİHA iniş pistlerine hazırlanıyor

Gece yarısı römork çarpması: genç kadın hayatını kaybetti

Kıbrıs’ta iki devlet gerçeğinin tüm dünyaca kabul edilmesi çağrısı

Söke'de muhtar atm'de fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor