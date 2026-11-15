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Memleketine her kış dönüp sokak kedilerinin bakımını üstleniyor

İstanbul’da yaşayan 34 yaşındaki Selin Meryem İlhan, işitme engelli olmasına karşın yılda 1.500 km gidip Diyarbakır Elyos’ta sokak kedilerini besliyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Memleketine her kış dönüp sokak kedilerinin bakımını üstleniyor

İstanbul ile Elyos arasında yıllık bakım mesaisi

34 yaşındaki Selin Meryem İlhan, İstanbul’dan memleketi Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Elyos Mahallesi'ne düzenli seferler yaparak sokak kedilerinin bakımını üstleniyor. Her yıl kasım ayında İstanbul'dan yola çıkan İlhan, mart ayına kadar burada kalarak mahallede yaşayan kedilerin beslenmesini ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor. Bu yolculukların yıllık toplamı yaklaşık 1.500 kilometreyi buluyor.

Mahalledeki hayvan koşulları:

Elyos Mahallesi yaklaşık 100 hanelik bir yerleşim. Yaz aylarında mahallede yaşayanların çoğu evlerine dönse de, kışın soğuk ve yüksek kesimlerde yaşam şartları zorlaşıyor; hane sayısı kışın 10'a düşüyor. Bu yüzden sokak hayvanları özellikle soğuk ayları açlık ve barınma sıkıntısıyla geçiriyor. İlhan, bu koşulları gözlemledikten sonra kasım ayında gelerek düzenli mama bırakma, su temini ve hayvanların durumunu takip etme gibi görevleri üstleniyor.

Kişisel hikâyesi ve motivasyonu:

Doğuştan geçirdiği bir havale sonucu işitme engeli bulunan İlhan, lise mezunu ve İstanbul'da yaşıyor. Yanında iki kedisi bulunan İlhan, 2024 yılında sokak kedilerini beslemeye başlamış. Ailesinin onayıyla başlattığı bu çalışmayı her kış tekrarlıyor. İlhan, hayvanlara sevgi göstermek ve onların karnını doyurmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini söylüyor. Aile desteğinin de bu süreci mümkün kıldığı belirtiliyor.

İlhan, bulunduğu zaman diliminde sadece mama bırakmakla kalmıyor; hayvanların genel sağlık durumunu gözlemliyor, ihtiyaç duyduklarında veteriner müdahalesi gerektirebilecek durumları not alıyor ve mahalle sakinleriyle koordinasyon kuruyor. Bu gönüllü çaba, mahallede kış boyunca sokak hayvanlarının yaşam koşullarında somut bir iyileşme sağlıyor.

Selin Meryem İlhan bu iyilik yolculuğunu sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor ve destek olanlara teşekkür ediyor. Onun hikayesi, bireysel çabaların küçük topluluklarda nasıl fark yarattığını gösterirken, kış aylarında sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekiyor.

İSTANBUL&#039;DA YAŞAYAN 34 YAŞINDAKİ SELİN MERYEM İLHAN, HER YIL SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İÇİN...

İSTANBUL'DA YAŞAYAN 34 YAŞINDAKİ SELİN MERYEM İLHAN, HER YIL SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İÇİN MEMLEKETİ OLAN DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİ ELYOS MAHALLESİ'NE GELEREK, KÖYLERİNDEKİ SOKAK KEDİLERİNİ BESLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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